Annoncée pour la première fois en octobre, Microsoft a dévoilé une version preview de Copilot Vision, un outil d’intelligence artificielle intégré à son navigateur Microsoft Edge. Cet assistant est conçu pour analyser les pages Web ouvertes afin de fournir des réponses pertinentes et des informations adaptées au contenu consulté.

Actuellement, Copilot Vision est proposé à un petit groupe d’abonnés Copilot Pro basés aux États-Unis, via Copilot Labs, et devrait être déployé progressivement à un public plus large dans les mois à venir.

Lorsque vous activez Copilot Vision, l’assistant peut analyser la page en cours de consultation et interagir avec vous en temps réel. En effet, Copilot Vision permet aux utilisateurs de demander des précisions ou de l’aide sur des contenus spécifiques présents sur une page Web. Par exemple, si un utilisateur consulte une page dédiée à un musée, l’IA peut extraire des informations essentielles, telles que les horaires, les tarifs ou les expositions en cours. Dans le cadre du shopping en ligne, l’outil est capable de mettre en évidence des produits correspondant aux préférences de l’utilisateur.

« Naviguer n’a plus besoin d’être une expérience solitaire avec uniquement vous et vos onglets », explique l’équipe Copilot dans un article de blog.

De plus, Copilot Vision peut clarifier des informations complexes ou répondre à des questions spécifiques sur les sujets affichés à l’écran. Contrairement à une analyse automatique constante, l’outil n’intervient que lorsque l’utilisateur l’active, ce qui rappelle le fonctionnement de la fonctionnalité Find proposée par Arc.

Copilot Vision, un engagement fort en matière de confidentialité

Microsoft met en avant plusieurs garanties pour protéger la vie privée des utilisateurs. L’activation de Copilot Vision est entièrement facultative, laissant à l’utilisateur le contrôle total de son utilisation.

Par ailleurs, les données collectées lors des interactions sont automatiquement supprimées à la fin de chaque session, assurant ainsi qu’aucune information personnelle ne reste stockée.

L’entreprise a également précisé qu’elle ne collecte ni n’utilise les données des éditeurs pour entraîner ses modèles d’IA, soulignant son respect des droits d’auteur et des normes de confidentialité. Ces mesures semblent être une réponse directe aux critiques récentes concernant la fonctionnalité Microsoft Recall, qui avait suscité des inquiétudes liées à la protection des données.

Un déploiement progressif et mesuré

Pour l’instant, Microsoft limite l’accès à Copilot Vision à un petit groupe d’utilisateurs et à certains sites Web partenaires. Cette approche prudente vise à recueillir des retours d’expérience afin d’optimiser l’outil avant son déploiement à une plus grande échelle. L’objectif est d’élargir l’accès à davantage d’abonnés Copilot Pro et de sites Web compatibles dans un avenir proche.

En enrichissant Edge avec Copilot Vision, Microsoft propose un outil innovant et flexible, conçu pour faciliter les tâches en ligne et rendre la navigation plus intuitive. L’accent mis sur la protection de la vie privée et le caractère optionnel de son activation reflète une volonté de répondre aux attentes des utilisateurs dans un contexte où les préoccupations liées à la confidentialité sont grandissantes.

Copilot Vision s’annonce comme un atout précieux pour ceux qui souhaitent optimiser leur navigation tout en ayant la garantie que leurs données restent protégées. Cette approche mesurée pourrait positionner Microsoft comme un leader dans l’intégration d’IA responsable au sein des outils de navigation.