Microsoft lance Copilot Pro dans le monde entier avec un mois d’essai gratuit

Microsoft a récemment étendu la disponibilité de son abonnement Copilot Pro, initialement lancé pour les consommateurs en janvier. Cette expansion permet à Copilot Pro d’être accessible dans un total de 222 pays. Pour encourager les abonnements à cette vision AI de l’avenir, Microsoft propose un essai gratuit d’un mois.

L’abonnement Copilot Pro offre un accès prioritaire aux modèles OpenAI les plus récents, permet de personnaliser son propre Copilot GPT, et intègre Copilot dans les applications Office pour les abonnés de Microsoft 365 Personal ou Home. Désormais, cette intégration s’étend aux applications Web Office, permettant l’utilisation du chatbot dans Word, Outlook et d’autres applications web gratuites, sans nécessiter d’abonnement Microsoft 365 distinct.

Une extension de cette intégration aux applications mobiles est également prévue. Divya Kumar, directrice générale du marketing de recherche et d’IA chez Microsoft, annonce que ces avantages seront bientôt étendus aux applications mobiles gratuites, y compris Microsoft 365 et Outlook pour iOS et Android.

Pour découvrir Copilot Pro, les utilisateurs sont invités à installer l’application Copilot sur iOS ou Android et bénéficier de l’offre d’un mois gratuit. Microsoft stimule l’adoption de son application mobile Copilot, notamment avec une publicité au Super Bowl axée sur la version mobile.

Des améliorations dans les mois à venir

L’entreprise élargit également la disponibilité de Copilot pour Microsoft 365 aux entreprises, avec des offres disponibles prochainement pour différents plans d’abonnement.

Microsoft prévoit de dévoiler davantage d’améliorations pour Copilot dans les mois à venir, y compris des modifications pour Windows 11 qui seront probablement présentées lors de la conférence des développeurs Build en mai.