Préoccupations de sécurité : Microsoft retarde Recall sur les Copilot+ PC

Microsoft va lancer l’initiative Copilot+ PC le 18 juin, marquant l’arrivée des premiers PC équipés de NPU répondant aux exigences minimales de la société pour les performances d’IA locales. Ces ordinateurs portables, dotés de processeurs Snapdragon X Plus ou Elite de Qualcomm, permettront à Windows de tirer parti du NPU pour diverses tâches comme la mise à l’échelle des photos, la transcription en temps réel des appels vidéo, un ensemble élargi d’effets Windows Studio pour les appels vidéo, et plus encore.

Cependant, la fonctionnalité la plus marquante s’avère également être la plus controversée. Lors de la présentation du programme Copilot+, Microsoft a beaucoup insisté sur « Recall », un outil qui prend une capture de tout ce qui se passe sur votre ordinateur toutes les quelques secondes et l’enregistre sous forme de chronologie consultable de toutes vos activités récentes. Cet outil pourrait vous aider à retrouver des éléments que vous avez égarés.

Mais, il pourrait également poser un risque majeur de sécurité s’il n’est pas correctement implémenté, suscitant de nombreuses inquiétudes quant à sa potentielle exploitation par des attaquants malveillants pour accéder à vos données personnelles.

La semaine dernière, Microsoft a annoncé des modifications destinées à atténuer ces préoccupations. Désormais, l’entreprise va encore plus loin en annonçant que Copilot+ ne sera pas disponible au grand public le 18 juin.

À la place, une version preview de Recall sera mise à disposition des membres du programme Windows Insider dans les mois à venir, ce qui signifie essentiellement que la société va demander à ces utilisateurs de tester le logiciel, identifier les problèmes et préoccupations, et voir si certains peuvent être résolus avant de rendre la fonctionnalité plus largement disponible dans une future version stable de Windows 11.

Vers un abandon total de Recall ?

Microsoft utilise le programme Windows Insider pour tester de nouvelles fonctionnalités avant leur lancement depuis plusieurs années, parfois pour des changements qui finissent par être intégrés aux versions stables du système d’exploitation, et parfois pour des fonctionnalités qui sont abandonnées avant d’être rendues publiques.

Je serais surpris si Microsoft abandonnait totalement Recall. C’est une fonctionnalité en développement depuis un certain temps, et qui pourrait s’avérer extrêmement utile sur un Copilot+ PC… mais seulement si les utilisateurs décident qu’ils peuvent faire confiance à Microsoft pour sécuriser leurs données.

Cependant, sans Recall au lancement, je me demande si les utilisateurs trouveront suffisamment de valeur dans les autres fonctionnalités améliorées par l’IA disponibles pour les Copilot+ PC pour envisager d’en acheter un plutôt qu’un système avec un processeur plus ancien et un NPU de moindre performance (ou aucun NPU du tout).

Les Copilot+ PC sont attendus plus dans l’année

Alors que nous pouvons nous attendre à voir des Copilot+ PC avec des processeurs Intel et AMD plus tard cette année, les premiers à être commercialisés seront équipés de processeurs Qualcomm que le fabricant espère offriront des performances compétitives et une très longue autonomie, ce qui pourrait suffire à en convaincre certains d’en acquérir un, avec ou sans capacités IA spécifiques.