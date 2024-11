Microsoft annonce que sa fonction IA Copilot Vision sera disponible « très bientôt »

Microsoft s’apprête à lancer Copilot Vision, une extension de son assistant IA Copilot qui permet d’analyser et de comprendre en temps réel le contenu de la page Web visualisée par l’utilisateur. Ce nouvel outil, testé en avant-première depuis début octobre via Copilot Labs, va bientôt être accessible à tous les utilisateurs, selon les récents teasings du groupe. Après avoir recueilli des commentaires au cours du dernier mois, Copilot Vision est apparemment prêt pour un déploiement général, y compris l’intégration dans le navigateur Microsoft Edge.

Copilot Vision repose sur une technologie qui autorise l’IA à « voir » et comprendre le contenu de votre écran — qu’il s’agisse de texte ou d’images. En activant cet outil, l’assistant peut répondre à vos questions sur la page en cours, suggérer des actions et offrir un accompagnement sans interrompre le workflow. Cette fonctionnalité rend la navigation plus interactive et permet aux utilisateurs de tirer le maximum des informations disponibles, sans avoir à passer d’une application à une autre.

Pour Microsoft, la confidentialité des utilisateurs est au centre de ce déploiement. L’activation de Copilot Vision est entièrement optionnelle, et les données sont utilisées de manière temporaire. L’entreprise assure que tout contenu ou interaction de l’utilisateur avec l’AI est éphémère et ne sera ni conservé ni intégré dans des bases de données d’entraînement pour l’AI.

Dès la fin de la session, toutes les données sont supprimées de manière permanente. En outre, Microsoft a restreint l’outil à certains sites Web populaires, limitant ainsi les espaces où l’AI peut interagir.

Lors de l’activation de Copilot Vision, une icône spécifique apparaît dans le navigateur, ressemblant à un écran. Un message pop-up informe alors l’utilisateur : « Vous êtes sur le point de naviguer avec Copilot Vision. Copilot verra ce que vous voyez et pourra répondre à toute question que vous poserez oralement. Vos conversations restent privées. Pour arrêter le partage, quittez Copilot Vision ».

Une arrivée imminente de Copilot Vision, mais pas encore de date officielle

Bien que Microsoft n’ait pas communiqué de date précise, les récentes annonces et teasings de l’équipe sur la plateforme X (anciennement Twitter) laissent penser que le lancement est imminent. Cette fonction promet de redéfinir l’assistant numérique en intégrant une perception visuelle et interactive, avec l’objectif d’optimiser la productivité des utilisateurs et de renforcer leur expérience Web.

Avec l’ajout de cette fonctionnalité, Microsoft pourrait bien marquer un tournant en matière d’assistants intelligents, offrant une expérience utilisateur plus fluide et intuitive. Néanmoins, des questions subsistent quant à l’impact potentiel de cette technologie et à la gestion de la confidentialité des utilisateurs. L’enthousiasme est palpable, mais reste à voir si cette fonctionnalité saura répondre aux attentes des utilisateurs lorsqu’elle sera officiellement disponible.

En attendant, Microsoft continue d’affiner et d’améliorer Copilot Vision dans Copilot Labs, prenant en compte les retours des testeurs. Ce lancement pourrait bien positionner Microsoft en leader de la nouvelle génération d’assistants intelligents, en offrant un service qui évolue au rythme des besoins et des préférences des utilisateurs.