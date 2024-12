Pixel 6, 7 et Fold : Google prolonge le support à 5 ans !

Une discrète mise à jour de la page de support de Google a révélé une excellente nouvelle pour les propriétaires de Pixel 6, Pixel 7, et Pixel Fold : ces appareils bénéficieront désormais d’une durée de support prolongée, garantie pour 5 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité à partir de leur date de lancement initiale.

Auparavant, les smartphones Pixel n’étaient garantis que pour 3 ans de mises à jour du système d’exploitation Android. Cela signifiait que les utilisateurs de la série Pixel 6 pensaient que Android 15 serait la dernière mise à jour majeure qu’ils recevraient. Cependant, cette mise à jour du support garantit désormais que le Pixel 6 recevra Android 16 et Android 17, tandis que la série Pixel 7 et le Pixel Fold bénéficieront de Android 17 et d’un futur Android 18.

Cette décision s’aligne sur l’engagement de Google pour un support à plus long terme, un cap franchi avec la sortie des Pixel 8 et 8 Pro en 2023. Ces modèles inaugurent un cycle de sept ans de mises à jour, incluant des mises à jour de sécurité, des mises à jour du système d’exploitation, et potentiellement de nouvelles fonctionnalités via les « Pixel Drop ».

Cela positionne les séries Pixel 8 et 9 comme les appareils Android les mieux supportés sur le marché.

Google, la réponse aux exigences modernes

L’allongement de la durée de support pour les Pixel 6, 7 et Fold s’inscrit dans une tendance croissante à répondre à la demande de produits durables et pérennes. En offrant 5 ans de mises à jour, Google permet aux propriétaires de Pixel de conserver leurs appareils plus longtemps tout en profitant des dernières fonctionnalités et de la sécurité Android.

Cette initiative profite également à Google, qui renforce ainsi la satisfaction et la fidélité de ses utilisateurs. Savoir que son appareil bénéficiera d’un support prolongé incite davantage les utilisateurs à rester fidèles à la marque Pixel pour leurs futurs achats. Cette politique contribue à positionner Google comme un acteur sérieux et engagé dans l’univers Android, tout en offrant un avantage compétitif face à d’autres fabricants qui offrent un support plus limité.

Un exemple inspirant pour les autres fabricants

Cette évolution démontre une véritable volonté d’apporter plus de valeur aux utilisateurs d’Android. Google établit un nouveau standard en matière de support logiciel, non seulement pour prolonger la durée de vie des appareils, mais également pour encourager un comportement plus durable et responsable. Cette décision pourrait bien inspirer d’autres constructeurs Android à suivre cet exemple en proposant un support similaire pour leurs propres appareils.

En conclusion, cette extension de support est une excellente nouvelle pour les utilisateurs des séries Pixel 6 et 7 ainsi que du Pixel Fold. Non seulement ils recevront des mises à jour supplémentaires, mais ils bénéficieront aussi d’une expérience Android plus sécurisée et enrichie pour les années à venir.