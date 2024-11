Microsoft franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle avec le lancement de Recall sur Windows 11, une fonctionnalité révolutionnaire conçue pour les Copilot+ PC.

Après plusieurs retards, une préversion de Recall est désormais disponible pour les utilisateurs inscrits au Dev Channel du programme Windows Insider. Associée à la fonctionnalité Clic to Do, Recall offre une nouvelle façon d’interagir avec votre PC et de retrouver facilement vos activités passées.

Qu’est-ce que Recall sur Windows 11 ?

Recall transforme votre PC en une mémoire photographique intelligente, capturant des instantanés de presque toutes vos activités pour les rendre facilement consultables. Ces captures d’écran sont traitées grâce à l’intelligence artificielle et à la reconnaissance optique de caractères (OCR), ce qui permet de rechercher du contenu via des requêtes en langage naturel.

Avec Recall, vous pouvez :

Rechercher du contenu passé : « Quels sites ai-je visités le 10 novembre ? »

Explorer une timelines : remontez à une date précise pour retrouver les applications ou pages web utilisées.

Interagir directement avec des captures : copier du texte, enregistrer des images, ou effectuer des actions contextuelles grâce à Click to Do.

Une fonctionnalité inspirée de Entourer pour chercher de Google

Click to Do, intégrée à Recall, s’inspire des capacités de Entourer pour chercher de Google. Elle permet de reconnaître des éléments textuels ou visuels dans les instantanés pour effectuer des actions, comme :

Copier un texte, même s’il est intégré dans une image.

Rechercher des informations en ligne sur un objet ou un élément visible à l’écran.

Extraire des images d’anciennes captures pour les enregistrer ou les partager.

À l’avenir, Click to Do sera accessible hors de Recall, via un raccourci clavier (touche Windows + clic gauche), offrant un overlay interactif sur l’écran pour interagir avec le contenu visible. Par exemple, vous pourrez analyser un élément dans une vidéo YouTube pour effectuer une recherche visuelle via Bing.

Sécurité et confidentialité : Une priorité absolue

Le lancement de Recall a été retardé à plusieurs reprises en raison des préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des données. Microsoft a répondu à ces critiques en introduisant des garanties robustes :

Une activation volontaire (Opt-in) : Recall est désactivé par défaut ; les utilisateurs doivent l’activer manuellement. Contrôle total des données : Les utilisateurs peuvent gérer les instantanés capturés et les supprimer facilement. Il est possible d’exclure certaines applications ou sites web de la capture. Les informations sensibles, comme les mots de passe ou les numéros de carte bancaire, sont détectées et automatiquement exclues. Aucune transmission au cloud : Microsoft garantit que les instantanés sont stockés localement sur l’appareil et jamais envoyés à Microsoft ou à des tiers, et que les données ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA. Protection renforcée : Recall nécessite BitLocker et Secure Boot, qui sont activés par défaut sur les Copilot+ PC, ainsi que Windows Hello (empreinte, reconnaissance faciale ou code PIN) pour accéder aux données.

« Nous ne transmettons pas vos instantanés en dehors de votre PC, et Microsoft ne peut pas accéder aux clés de chiffrement permettant de visualiser vos données », assure l’équipe Windows Insider de Microsoft.

Disponibilité et compatibilité

Configurations et langues :

Actuellement disponible : Préversion pour les Copilot+ PC équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon X Plus ou X Elite.

Prochainement : Compatibilité avec les processeurs AMD Strix Point et Intel Lunar Lake.

Langues prises en charge : Anglais, Français, Allemand, Japonais, Espagnol et Chinois simplifié.

Une fois Recall activé dans un environnement Dev Channel, les modèles d’IA nécessaires (Recall et Click to Do) sont téléchargés automatiquement en arrière-plan.

Un test crucial pour les ambitions IA de Microsoft

Recall représente un tournant dans la vision de Microsoft pour intégrer l’IA dans Windows. Initialement prévu pour accompagner le lancement des Copilot+ PC en juin dernier, le projet a été repoussé pour répondre aux préoccupations sécuritaires. Aujourd’hui, Microsoft espère convaincre les utilisateurs et les chercheurs en sécurité avec une version préliminaire mieux sécurisée et totalement optionnelle.

Si Recall tient ses promesses, il pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs ordinateurs, en offrant une expérience enrichie et simplifiée. Mais son adoption dépendra en grande partie de la confiance que Microsoft saura instaurer, notamment sur les questions de confidentialité.

En parallèle, Click to Do promet d’élargir les possibilités d’interaction avec des fonctionnalités qui pourraient séduire aussi bien les utilisateurs occasionnels que les professionnels.

Avec Recall et Click to Do, Microsoft ne se contente pas d’ajouter de nouvelles fonctionnalités ; l’entreprise propose une réinvention des interactions numériques, alliant praticité et innovation. Ces outils pourraient bien devenir les « killer apps » que les NPU attendaient pour démontrer leur pleine utilité.