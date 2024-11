Accueil » iPad Air 2025 : un écran 90 Hz pour plus de fluidité ?

Plus tôt cette année, Apple a introduit son plus grand iPad Air à ce jour, doté d’un écran de 13 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, contrairement aux 120 Hz du modèle iPad Pro 2024. Cependant, il se pourrait que des améliorations arrivent pour le prochain modèle d’iPad Air.

Selon une source anonyme citée dans le podcast Upgrade, l’iPad Air 2025 pourrait être équipé d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce même type d’écran pourrait également faire son apparition dans le futur iMac de 24 pouces et le Studio Display de prochaine génération.

La source a précisé que l’écran de l’iPad Air 2025 resterait un LCD, mais utiliserait un nouveau panneau baptisé « Liquid Motion », permettant une fluidité d’affichage supérieure.

Un taux de rafraîchissement de 90 Hz permet à l’écran de se mettre à jour plus souvent chaque seconde, offrant une expérience plus fluide, avec moins de flou de mouvement et une meilleure réactivité. Cela pourrait se révéler particulièrement avantageux pour les utilisateurs qui utilisent leur iPad pour le dessin ou le montage vidéo.

iPad Air 2025, vers une stratégie plus fluide pour les produits Apple ?

Bien que cette rumeur ne soit pas encore confirmée, plusieurs spéculations suggèrent qu’Apple accorde une attention croissante au taux de rafraîchissement de ses produits. Par exemple, les iPhone 17, attendus pour l’année prochaine, pourraient proposer un taux de 120 Hz, une première pour les modèles standards de la marque. Jusqu’à présent, seuls les iPhone Pro bénéficient de cette fluidité.

Apple a dévoilé les iPad Air de 11 et 13 pouces en mai dernier, aux côtés des iPad Pro. Si un iPad Air amélioré est effectivement prévu, il pourrait être présenté à nouveau au printemps. Bloomberg a récemment rapporté qu’Apple envisage de lancer un nouvel iPad Air, une génération d’iPad classique, et l’iPhone SE 4 vers le milieu de l’année prochaine. Le nouvel iPad Air pourrait être doté de la puce M3, contre la puce M2 actuellement présente dans les modèles de 2024.

Avec ces potentielles améliorations, Apple semble vouloir se rapprocher des performances de ses iPad Pro tout en maintenant l’iPad Air comme une alternative plus abordable et polyvalente pour les utilisateurs recherchant un bon compromis entre performance et prix.