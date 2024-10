Accueil » iPad 11e génération : performances accrues et prix abordable ?

Apple serait en train de préparer un nouvel iPad d’entrée de gamme de 11e génération, avec un lancement prévu pour le printemps prochain, selon le journaliste de Bloomberg et insider Apple, Mark Gurman. Bien que le design de cette nouvelle tablette devrait rester inchangé par rapport à la version actuelle, un gain de performance est attendu.

Le modèle actuel d’iPad d’entrée de gamme débute à 409 euros, et il est probable que ce prochain modèle se situe dans la même gamme de prix. Apple s’est récemment concentré sur le renouvellement de sa gamme de tablettes : cela a commencé avec le lancement d’un nouvel iPad Pro équipé de la puce M4, suivi d’un nouvel iPad Air doté d’un écran de 12,9 pouces, et plus récemment, d’un iPad mini compatible avec l’Apple Pencil. Ce nouvel iPad mini, bien qu’il ressemble beaucoup à la version précédente, se distingue par l’intégration de la puce A17 Pro, la même que l’on trouve dans l’iPhone 15 Pro, permettant la prise en charge des fonctionnalités Apple Intelligence. Reste à voir si cet iPad d’entrée de gamme bénéficiera aussi de cette intégration.

Gurman mentionne également qu’un iPad Pro avec une nouvelle puce pourrait être lancé fin 2024 ou début 2025, bien qu’il n’attende pas de changements majeurs sur le design de l’iPad Pro, puisque celui-ci reste récent.

Ce nouvel iPad de base fait partie d’une série de produits qu’Apple devrait lancer dans les prochains mois. La marque travaille également, selon les rumeurs, sur un nouvel iPhone SE et une nouvelle Apple Watch, qui devraient être dévoilés à la même période que cet iPad abordable.

Le printemps 2024 pourrait donc s’avérer une saison intéressante pour ceux qui souhaitent s’équiper de produits Apple à des prix plus abordables.

Avec ce nouvel iPad souhaite renforcer sa position sur le marché

Le choix d’Apple de lancer un iPad d’entrée de gamme aussi rapidement après la version actuelle suggère une volonté de renforcer sa position sur le marché des tablettes abordables. Il sera intéressant de voir comment ce nouvel iPad se positionnera face à la concurrence. La question de savoir si les fonctionnalités d’Apple Intelligence seront intégrées à ces appareils de milieu de gamme reste également en suspens, ou si celles-ci resteront exclusivement réservées aux appareils haut de gamme comme l’iPad Pro.

D’après Gurman, ce nouvel iPad d’entrée de gamme serait une excellente option pour ceux qui recherchent une tablette puissante et abordable. De plus, l’évolution attendue des capacités de l’iPad Pro laisse également entrevoir des nouveautés intéressantes pour les utilisateurs Apple dans les années à venir.