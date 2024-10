iPhone SE 4 : Écran OLED, puce A18 et MagSafe pour le nouveau modèle abordable

Le prochain iPhone SE 4 d’Apple, prévu pour 2025, pourrait apporter des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, l’iPhone SE 3, avec une mise en production de masse prévue pour décembre. D’après les dernières rumeurs, ce modèle d’entrée de gamme va s’inspirer davantage des modèles haut de gamme, tout en maintenant un tarif plus accessible.

L’iPhone SE 4 disposerait d’un écran OLED de 6,06 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, en contraste avec les écrans LCD des précédentes générations de SE. Ce changement vers l’OLED promet une meilleure qualité d’affichage et des couleurs plus vibrantes. Contrairement aux modèles de la famille iPhone 16, le SE 4 conservera une encoche pour le système Face ID et la caméra avant.

Apple a prévu d’équiper l’iPhone SE 4 de la puce Apple A18, la même qui alimente les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Cela représente un bond important en performance pour un modèle d’entrée de gamme, d’autant plus qu’il serait accompagné de 8 Go de RAM, le double des 4 Go du SE 3. Cette augmentation de la RAM pourrait également permettre la compatibilité avec les fonctionnalités de Apple Intelligence, comme les assistants virtuels plus intelligents et des capacités de traitement améliorées. Le stockage de base commencerait à 128 Go.

Ce modèle marquerait l’introduction de la première puce modem conçue en interne par Apple, sous le nom de code « Centauri ». Fabriquée par TSMC, cette puce interne devrait permettre à Apple de mieux contrôler la connectivité et d’optimiser la compatibilité réseau, potentiellement améliorant la stabilité et la vitesse de connexion par rapport aux modems tiers actuels.

Caméras et support MagSafe pour l’iPhone SE 4

La caméra principale passerait d’un capteur de 12 mégapixels à 48 mégapixels, une amélioration majeure pour la qualité d’image, en particulier pour un modèle d’entrée de gamme. La caméra frontale restera à 12 mégapixels. Avec cette mise à niveau, l’iPhone SE 4 pourrait offrir des performances en photographie comparables à celles des modèles de gamme supérieure, avec plus de détails et de précision en basse lumière.

Ce modèle inclura également la compatibilité MagSafe pour la première fois sur la série SE, permettant l’utilisation d’accessoires aimantés et d’un chargement sans fil optimisé, ce qui ajoute une nouvelle dimension de fonctionnalité pour les utilisateurs à la recherche d’options plus pratiques.

L’iPhone SE 4 serait doté d’une batterie de 3 279 mAh, une nette augmentation par rapport aux 2 018 mAh de l’iPhone SE 3. Cette amélioration de la capacité devrait compenser la plus grande taille de l’écran et offrir une meilleure autonomie. Le téléphone conservera la charge filaire rapide de 20 W, mais l’ajout de MagSafe ouvre la porte au chargement sans fil.

Date de lancement et prix

Selon les dernières informations, Apple pourrait lancer cet iPhone SE 4 dès mars 2025. Quant au prix, il est probable qu’il augmentera par rapport au tarif actuel de 529 euros (429 dollars), avec des estimations le plaçant entre 499 dollars et 549 dollars. Bien que ce tarif soit plus élevé, l’ensemble des améliorations pourrait justifier l’augmentation pour les utilisateurs recherchant un modèle abordable mais performant. Cependant, Apple devra rester prudent pour éviter de répéter les erreurs des iPhone 16, dont les ventes n’ont pas atteint les attentes en raison de prix élevés.

En conclusion, l’iPhone SE 4 s’annonce comme une mise à jour majeure dans la gamme SE, renforçant l’attrait de cette série pour ceux qui souhaitent un iPhone moderne sans payer le prix des modèles premium. Avec des fonctionnalités améliorées, une compatibilité avec MagSafe et un nouvel écran OLED, cet appareil pourrait devenir une option populaire dans le segment des smartphones abordables.