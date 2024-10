Snapdragon 8 Elite : Vers 8 ans de mises à jour Android pour les smartphones ?

Le tout nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, pourrait bien révolutionner le support logiciel des smartphones en promettant jusqu’à 8 ans de mises à jour Android. En plus d’apporter plus de puissance et de performances, le Snapdragon 8 Elite s’attaque à un problème récurrent : la limitation de la durée de support logiciel par les fabricants de smartphones.

Lors de l’annonce, Chris Patrick, le Senior VP et GM des smartphones chez Qualcomm, a confirmé que le Snapdragon 8 Elite bénéficierait de 8 ans de support via son Board Support Package (BSP). Ce BSP comprend la version Android avec laquelle le smartphone est livré, ce qui correspond à un total de 7 ans de mises à jour majeures pour le système d’exploitation et les correctifs de sécurité. Cette nouvelle est importante pour les OEMs (fabricants d’équipements d’origine), car jusqu’à présent, la plupart des processeurs ne supportaient que quatre mises à jour majeures et quatre années de correctifs de sécurité.

Actuellement, seules quelques marques, comme Google avec ses puces Tensor et Samsung, offrent un support logiciel étendu. Ce changement apporté par Qualcomm pourrait donc permettre à davantage de marques de prolonger la durée de vie logicielle de leurs appareils.

8 ans de support Android : une réalité ?

Cependant, même si Qualcomm peut promettre 8 ans de support technique avec le Snapdragon 8 Elite, la décision de fournir un support logiciel prolongé dépend toujours des fabricants. En effet, les constructeurs doivent intégrer leur interface utilisateur personnalisée (souvent appelée “skin”) avec les BSP d’Android fournis par Qualcomm, ce qui ajoute une couche de complexité.

Certains fabricants commencent à adopter cette idée de support logiciel prolongé. Google et Samsung ont récemment promis 7 ans de mises à jour majeures pour leurs appareils phares. De plus, des marques comme OnePlus offrent déjà un support logiciel de 6 ans, même pour des modèles milieu de gamme comme le OnePlus Nord 4.

En revanche, d’autres fabricants, comme Motorola, abandonnent souvent leurs appareils après seulement 1 ou 2 mises à jour, même lorsqu’ils utilisent les meilleurs processeurs Snapdragon.

Des promesses qui restent incertaines

Bien que cette annonce marque une avancée significative, il est important de noter que toutes les marques ne respecteront peut-être pas cet engagement de support logiciel prolongé. Par exemple, Google a récemment fait marche arrière sur sa promesse de 7 ans en lançant la série Pixel 9 avec une version plus ancienne d’Android. Cela montre que les promesses peuvent être modifiées, et que certaines marques pourraient ne pas honorer pleinement cet engagement.

Néanmoins, cette opportunité de 8 ans de support offerte par Qualcomm ouvre la voie à des mises à jour plus fréquentes pour les fabricants qui souhaitent vraiment améliorer l’expérience utilisateur à long terme.

Le Snapdragon 8 Elite marque un tournant dans la manière dont les smartphones pourraient bénéficier d’un support logiciel prolongé, offrant aux fabricants la possibilité de maintenir leurs appareils à jour pendant près d’une décennie. Si cette promesse est tenue, cela pourrait représenter un avantage considérable pour les consommateurs, leur permettant de prolonger la durée de vie de leurs appareils sans avoir à les remplacer aussi fréquemment. Cependant, comme toujours, cela dépendra de l’engagement des fabricants à fournir ces mises à jour dans la durée.