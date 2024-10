MagicOS 9.0 : Honor lance un système d’exploitation mobile propulsé par l’IA

Honor a officiellement lancé MagicOS 9.0, son dernier système d’exploitation mobile, construit sur Android 15 et destiné exclusivement au marché chinois.

Cette nouvelle version intègre des fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle (IA) à travers toute la plateforme, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Voici un aperçu détaillé des principales fonctionnalités.

YOYO Agent : Un assistant IA amélioré

Le YOYO Agent, alimenté par la Magic Large Model Family de Honor, simplifie des tâches complexes en les réduisant à des commandes uniques. Cet assistant IA apprend les habitudes des utilisateurs et gère efficacement les applications et les contrôles du système.

Quelques exemples incluent :

Commander des boissons avec une simple commande, en mémorisant les préférences.

Désactiver les notifications pour une navigation sans interruption.

Comparer les prix en une phrase pour trouver les meilleures offres.

Remplir automatiquement des formulaires.

Offrir des recommandations intelligentes basées sur la navigation.

Honor Anydoor : Accès rapide aux services

Avec Honor Anydoor, les utilisateurs peuvent entourer du contenu avec leurs phalanges pour accéder instantanément à des services associés. Que ce soit pour des besoins liés à la nourriture, aux divertissements ou aux tâches quotidiennes, cette fonctionnalité comprend les intentions de l’utilisateur et permet un accès rapide aux informations nécessaires.

Smart Capsules : Informations critiques sans interruptions

Les Smart Capsules fournissent des informations importantes en temps réel, comme des alertes météo, des rendez-vous médicaux ou des notifications de détection de substitution de visage, sans perturber le flux de travail des utilisateurs.

Interface fluide avec animations intuitives

MagicOS 9.0 introduit un moteur d’animation intuitif, offrant une expérience fluide pour le changement d’applications et la consultation des informations. Les effets dynamiques rendent les interactions naturelles et agréables.

Détection de substitution de visage pour des interactions sécurisées

Avec l’essor de la technologie IA, la détection de substitution de visage permet d’identifier en temps réel les vidéos frauduleuses modifiées par IA, garantissant ainsi des interactions sécurisées lors des appels vidéo et des activités en ligne.

Outils de productivité boostés par l’IA

MagicOS 9.0 inclut plusieurs outils de productivité améliorés par l’IA, tels que :

AI Notes : Transcription automatique des minutes de réunions, avec prise en charge de plusieurs langues et dialectes, ainsi qu’une fonctionnalité de résumé en un clic.

AI Document : Comparaison de documents, création de cartes mentales en un clic, et assistance à la rédaction par IA.

AI Translate : Détection automatique des langues pour une communication fluide dans les affaires et les voyages.

AI Magic Photo Editor : Créativité augmentée

L’éditeur photo alimenté par IA permet aux utilisateurs d’améliorer leurs photos en :

Supprimant des éléments indésirables.

Restaurer des visages anciens ou endommagés.

Agrandir les images et appliquer des filtres IA pour des améliorations créatives.

AI Search : Résultats de recherche personnalisés

L’outil AI Search de Honor s’adapte aux préférences des utilisateurs, fournissant des résultats de recherche personnalisés et des solutions adaptées à chaque individu.

Écosystème intelligent pour la forme physique et les voyages

MagicOS 9.0 introduit un écosystème IA pour les tâches quotidiennes :

Coach sportif intelligent : Crée des plans d’entraînement personnalisés avec des ajustements en temps réel.

Assistant de voyage : Fournit des recommandations pour les transports et l’hébergement, et offre des recherches sémantiques pour retrouver des films basés sur des détails vagues de l’intrigue.

Turbo X : Performances et graphismes améliorés

Le système Turbo X utilise un moteur graphique Vulkan de bout en bout pour un rendu 40 % plus rapide et une consommation énergétique réduite de 11 %. Le moteur de planification prédictive assure des performances fluides même sous de lourdes charges, maintenant un taux d’images de 119,9 fps sans saccades.

Coordination IA entre systèmes

MagicOS 9.0 améliore la connectivité entre les appareils :

Messagerie sur deux appareils : Synchronise les messages et appels entre les téléphones et montres.

Sécurité inter-appareils : Verrouillez votre téléphone à distance depuis votre montre, idéal pour le contrôle parental ou la sécurité.

Intégration maison et voiture : Partagez sans effort des applications et du contenu entre votre téléphone, TV et voiture.

Honor Digital Human et Magic Lock Screen

MagicOS 9.0 introduit un assistant numérique personnalisable “Digital Human” pour une expérience plus engageante. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi plus de 20 styles d’écran de verrouillage, incluant des options en 3D et anime, pour personnaliser davantage leur appareil.

Disponibilité et déploiement

Honor s’engage à investir 2 milliards de yuans pour accélérer le développement des fonctionnalités IA, avec un accent particulier sur les appareils pliables, les jeux et l’intégration des services IA.

La série Honor Magic 7 sera la première à bénéficier de MagicOS 9.0 dès sa sortie. Le déploiement de la mise à jour débutera en novembre 2024 pour les appareils éligibles, dont :

Honor Magic V3 et Vs3

Honor Magic V2, V2 RSR Porsche Design, et V2 Ultimate Edition

Série Honor Magic6 : Magic6 RSR Porsche Design, Magic6 Ultra Edition, Magic6 Pro

Série Honor Magic5 : Magic5, Magic5 Pro, et Magic5 Ultimate Edition

Avec MagicOS 9.0, Honor propose un système d’exploitation conçu pour maximiser l’intelligence artificielle, la sécurité et la personnalisation, apportant une nouvelle dimension à l’expérience utilisateur.