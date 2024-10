Ideogram Canvas : Révolutionnez votre création d’images IA

La startup canadienne Ideogram, fondée par d’anciens chercheurs de Google Brain, fait sensation dans le domaine des modèles de génération d’images IA. Depuis sa création, elle s’est distinguée par sa capacité unique à intégrer du texte précis dans les images générées, un défi que même des leaders comme Midjourney peinent à maîtriser.

Cette semaine, Ideogram enrichit son offre avec de nouveaux outils interactifs, à commencer par le lancement de Canvas, un espace de création infini pour organiser, comparer et combiner des images générées par IA.

Canvas: Un outil interactif pour organiser la création d’images

Ideogram Canvas permet aux utilisateurs de générer des images et de les étaler sur une toile infinie, où ils peuvent les comparer, les redimensionner et les organiser. De plus, il est possible de combiner plusieurs images générées par IA pour en créer de nouvelles, offrant ainsi une flexibilité inédite dans le flux de travail créatif.

Cette approche vise à simplifier la gestion des projets visuels étape par étape et à permettre aux créateurs d’explorer plus de possibilités de manière fluide. Les utilisateurs peuvent également télécharger leurs propres images pour les incorporer dans leurs créations, facilitant ainsi la fusion de contenus générés par IA et d’images personnelles.

Nouveaux outils : Magic Fill et Extend

En plus de Canvas, Ideogram dévoile deux outils complémentaires :

Magic Fill: Cet outil permet d’éditer des parties spécifiques d’une image, comme remplacer des objets, changer l’arrière-plan ou ajouter du texte. Il permet aux utilisateurs de se concentrer sur des détails particuliers avec des instructions textuelles simples pour générer des détails en haute résolution.

Extend: Il permet d’agrandir les images au-delà de leurs bordures originales tout en maintenant un style cohérent. Cela s’avère utile pour ajuster la composition ou adapter une image à différents formats d’écran sans perdre la qualité ni la structure initiale.

Ces deux outils sont conçus pour fonctionner de manière complémentaire, offrant aux créateurs une flexibilité maximale tout en conservant une cohérence visuelle.

Une offre complète avec plusieurs plans d’abonnement

Ideogram Canvas est disponible avec tous les niveaux d’abonnement, mais comme souvent, les plans payants offrent plus d’options et de fonctionnalités.

Voici les principaux niveaux d’abonnement :

Plan gratuit : Jusqu’à 40 images par jour, 10 crédits « lents », accès à 2 canvases, génération basique d’images et téléchargements compressés.

Plan Basique (7 dollars/mois) : 400 crédits prioritaires par mois, 100 crédits « lents » par jour, canvases illimités, accès à Magic Fill et Extend, et téléchargements PNG.

Plan Plus (16 dollars/mois) : 1 000 crédits prioritaires, crédits lents illimités, possibilité de télécharger des images, génération privée et options de personnalisation avancées.

Plan Pro (48 dollars/mois) : 3 000 crédits prioritaires par mois, jusqu’à 12 000 images par mois, et une future fonctionnalité de génération en masse avec intégration CSV.

Les développeurs peuvent également accéder à l’API d’Ideogram pour utiliser les fonctionnalités Magic Fill et Extend, avec des prix allant de 0,01 à 0,08 dollar par entrée, selon la complexité des demandes.

Expansion et recrutement

Dans le cadre de son expansion rapide, Ideogram cherche à recruter des talents à Toronto et New York dans divers domaines comme la recherche en IA, l’ingénierie, le marketing, et les finances. L’entreprise espère renforcer son équipe pour continuer à développer ses outils d’intelligence artificielle.

Avec le lancement de Canvas, accompagné de Magic Fill et Extend, Ideogram se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la création d’images assistée par IA. En offrant des outils plus flexibles et interactifs, l’entreprise veut faciliter la création et l’édition d’images pour les créateurs dans divers secteurs. Ces nouveautés visent à démocratiser l’accès aux technologies de génération d’images tout en offrant des possibilités de modification avancées, ce qui pourrait transformer les flux de travail créatifs dans de nombreuses industries.