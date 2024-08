Pixel 9 lancé avec Android 14 : Google fait-il marche arrière sur sa promesse de 7 ans de mises à jour ?

Le 13 août a été un grand jour pour Google et les fans de Pixel dans le monde entier, car les rideaux se sont enfin ouverts sur la série Pixel 9. Alors que les nouveaux Pixel apportent des améliorations plutôt décentes et de nouvelles fonctionnalités d’IA par rapport aux Pixel de la précédente génération, l’une des choses étranges à propos de ce lancement est que, contrairement aux lancements de Pixel chaque année, la série Pixel 9 n’est pas livrée avec la dernière version d’Android, c’est-à-dire Android 15. Cela signifie-t-il que Google revient déjà sur sa promesse de mise à jour tous les 7 ans ?

L’annonce de Google concernant les mises à jour tous les 7 ans a été faite lors du lancement de la série Pixel 8, et a pris d’assaut la communauté Android. Battre Apple dans le jeu des mises à jour était une affaire énorme, après tout. Alors que la plupart des gens étaient heureux de l’annonce, certains se sont demandé si Google allait réellement adhérer à sa promesse. En effet, l’entreprise n’est pas vraiment connue pour les tenir et les respecter.

Pixel 9 : Google vient-il de rompre sa propre promesse de mise à jour ?

Un an plus tard, et Google pourrait avoir commencé à revenir sur sa promesse. La série Pixel 9 est livrée avec Android 14 au lieu d’Android 15, ce qui était extrêmement choquant pour un nouvel appareil Pixel. Maintenant, avant s’avancer, il pourrait y avoir eu de nombreux facteurs en jeu dans la firme en interne. Ceux-ci pourraient être les raisons pour lesquelles Android 15 n’est pas sorti en même temps que la série Pixel 9.

Cependant, notre contre question à ce sujet est que Android 15 Beta 4 a été déployé il y a un mois et avait déjà atteint la stabilité de la plateforme. Alors que le calendrier de publication sur le site officiel ne mentionne pas la date de sortie d’Android 15 stable, les nouveaux Pixel ont toujours reçu la dernière mise à jour d’Android un mois ou deux après la bêta finale. Par conséquent, si Google l’avait voulu, il aurait pu sortir Android 15 en même temps que le Pixel 9. Mais encore une fois, il est possible qu’ils aient voulu le faire, mais que les builds stables n’étaient pas prêtes.

Les séries Pixel 9 et Pixel 8 recevront le même nombre de mises à jour Android

La dernière raison pourrait être que Google a délibérément voulu déduire une mise à jour anticipée du quota de mise à jour de 7 ans parce qu’ils ne veulent tout simplement pas soutenir la série Pixel 9 jusqu’à Android 22. Cela signifie que le Pixel 9 obtient techniquement encore 7 ans de mises à jour, mais c’est en fait seulement 6 mises à jour Android après Android 15 et des feature drops jusqu’en août 2031.

Maintenant, aussi complexe que soit cette situation, elle est assez courante dans le monde Android. Lorsqu’un fabricant lance un smartphone avec, disons, Android 14 et promet 3 mises à jour majeures, les utilisateurs supposent que le smartphone recevra des mises à jour jusqu’à Android 17.

Par conséquent, de nombreux fabricants utilisent une tactique consistant à sortir un smartphone lorsqu’une nouvelle version d’Android est sur le point d’arriver. Ils peuvent ainsi comptabiliser la nouvelle version Android « bientôt disponible » dans leur quota de mises à jour. Google a maintenant fait la même chose avec la série Pixel 9.

La promesse de 7 ans de Google énonce toutes les versions Android majeures et les feature drops publiées au cours de ces années. Considérant qu’une nouvelle version d’Android est généralement publiée en septembre ou en octobre et que le Pixel 9 est pris en charge jusqu’au 13 août 2031, à moins qu’Android 22 ne soit publié avant le 14 août (ce qui est peu probable), il est sûr de dire que le Pixel 9 n’obtiendra pas Android 22.

En fin de compte, la raison derrière ce désordre est due au fait que Google a lancé la série Pixel 9 un mois avant la date habituelle. Cela pourrait être dû au fait que Google a pensé qu’il serait préférable de lancer les smartphones avant la série iPhone 16, dont le lancement est prévu en septembre, ou cela pourrait être dû au fait que Google ne voulait pas lancer Pixel 9 avec Android 15, car cela signifierait alors qu’ils devraient le supporter jusqu’à Android 22.

Cela signifie qu’à la fin de l’année 2031, les séries Google Pixel 8 et Pixel 9 auront reçu le même nombre de mises à jour Android et seront sur la même version d’Android, c’est-à-dire Android 21. Ces derniers bénéficieront toutefois d’une année supplémentaire d’abandon de fonctionnalités.