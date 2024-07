Accueil » OnePlus Nord 4 : 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de sécurité

OnePlus a récemment annoncé que le OnePlus Nord 4 bénéficiera de quatre années de mises à jour Android et de six années de mises à jour de sécurité, un record pour la marque. Cet engagement inédit garantit que le OnePlus Nord 4, dernier-né de la famille Nord, restera sécurisé et performant sur le long terme.

L’annonce de OnePlus inclut également une certification prestigieuse : le OnePlus Nord 4 a obtenu la certification TÜV SÜD Fluency 72 Month A. Ce label atteste que le téléphone a été rigoureusement testé et certifié pour rester rapide et fluide pendant des années, contrairement à d’autres smartphones Android.

Pour couronner le tout, le OnePlus Nord 4 est équipé de la technologie Battery Health Engine de OnePlus, assurant une charge efficace et durable. Le téléphone est certifié pour supporter 1 600 cycles de charge complets, ce qui prolonge sa durée de vie utile.

Lancement estival à Milan

Le lancement du OnePlus Nord 4 aura lieu lors de l’événement OnePlus Summer Launch à Milan, en Italie, le 16 juillet. L’événement débutera à 15 heures, et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de OnePlus.

En plus du OnePlus Nord 4, d’autres produits comme la tablette OnePlus Pad 2, les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro et la montre OnePlus Watch 2R seront également disponibles. Comme à l’accoutumée, le OnePlus Nord 4 sera commercialisé sur Amazon, tandis que les autres produits seront accessibles via différents canaux en ligne.

Une stratégie de confiance

Kinder Liu, président et COO de OnePlus, a déclaré :

Avec nos tests de fluidité, notre technologie de santé de la batterie et notre politique de mise à jour logicielle la plus longue jamais proposée, nous nous assurons que les utilisateurs du OnePlus Nord 4 bénéficient d’une expérience rapide et fluide pendant des années. Offrir simplement des politiques de mise à jour plus longues, sans tester la fluidité ou la santé de la batterie, c’est comme construire une maison solide sur des fondations faibles — ça a l’air bien, mais vous ne voudriez pas y vivre. Seul OnePlus offre tout ce dont vous avez besoin pour une tranquillité d’esprit réelle. »

Nous sommes fiers que les utilisateurs de OnePlus continuent de tirer le meilleur parti de leurs téléphones longtemps après les avoir achetés, et ce nouveau package de support logiciel signifie que le OnePlus Nord 4 continuera à offrir une excellente expérience plus longtemps que jamais.

Avec ces nouvelles annonces, OnePlus démontre son engagement envers ses utilisateurs en proposant des mises à jour logicielles et de sécurité sans précédent, ainsi qu’une technologie garantissant la longévité et la performance de ses appareils. Le OnePlus Nord 4 s’annonce comme un choix judicieux pour ceux qui cherchent un smartphone fiable et performant sur le long terme.