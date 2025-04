Accueil » Android : Google revoit la page de sauvegarde et améliore le mode bureau pour Android 16

Android : Google revoit la page de sauvegarde et améliore le mode bureau pour Android 16

Android : Google revoit la page de sauvegarde et améliore le mode bureau pour Android 16

Google prépare une refonte de la page de sauvegarde sur Android 16, avec un design plus épuré et organisé. Cette mise à jour fait partie de la version bêta 25.11.32 de Google Play Services, repérée par Android Authority.

La page de sauvegarde sur Android est accessible via Paramètres > Système > Sauvegarde. Elle permet aux utilisateurs de gérer et contrôler les données enregistrées sur leur compte Google, notamment les applications, les contacts, les SMS et MMS.

Avec cette mise à jour, l’interface gagne en clarté pour faciliter la navigation et la gestion des sauvegardes. Cependant, la nouvelle version est encore en développement et manque certaines fonctionnalités comme l’option de sauvegarde via une connexion de données limitée.

Par ailleurs, certains testeurs ont signalé des crashs dans la version bêta, ce qui est courant pour une fonctionnalité encore en phase de test.

Des améliorations pour le mode bureau d’Android 16

En parallèle de cette refonte, Google continue d’améliorer le Mode Bureau d’Android 16. Ce mode permet aux smartphones et tablettes d’utiliser une interface semblable à un ordinateur de bureau lorsqu’ils sont connectés à un écran externe, un clavier et une souris.

Dans Android 16 Bêta 3, Google a ajouté une nouvelle option pour les développeurs appelée “Activer les fonctionnalités d’expérience bureau”. Celle-ci permet d’ajuster les paramètres du Mode Bureau et d’optimiser l’affichage sur l’écran secondaire, voire de l’utiliser en même temps sur l’écran du téléphone et celui de l’ordinateur.

Quand ces changements seront-ils déployés ?

Pour l’instant, nous ne savons pas quand la nouvelle page de sauvegarde sera intégrée officiellement dans Android. Quant à Android 16, son lancement public est attendu avant la fin de l’année 2025.

Ces nouveautés s’inscrivent dans la stratégie de Google visant à rendre Android plus ergonomique et polyvalent, aussi bien en mobilité qu’en usage professionnel avec un écran externe.

Que pensez-vous de ces améliorations ?