Samsung s’aligne sur Google avec 7 ans de mises à jour pour la série Galaxy S24

Après que Google a annoncé que les appareils de la série Pixel 8 bénéficieraient de 7 ans de mises à jour du système d’exploitation Android, il a signalé un changement dans la façon dont les constructeurs abordent les mises à jour d’Android. Et juste après quelques mois, Samsung a rejoint le club pour offrir 7 ans de mises à jour du système d’exploitation Android aux appareils Galaxy S24. En commençant par la série Galaxy S24, Samsung offrira un support à long terme aux Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.

Récemment, Samsung était l’un des rares fabricants de smartphones à offrir 4 ans de mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité pour les smartphones des séries S et A. Mais, Google est passé à la vitesse supérieure avec sa nouvelle version du système d’exploitation Android, le Galaxy S24. Cependant, Google a surenchéri avec la série Pixel 8 en 2023 et a déclaré qu’il prendrait en charge ses nouveaux appareils pendant 7 ans.

Aujourd’hui, Samsung a de nouveau égalé l’engagement de Google et a déclaré que le géant sud-coréen fournirait des mises à jour à long terme à partir de la gamme Galaxy S24, pour une durée pouvant aller jusqu’à 7 ans. L’article de blog officiel se lit comme suit :

Le dernier fleuron de la gamme poursuit l’engagement de Samsung à prolonger le cycle de vie des produits, en offrant 7 générations de mises à jour du système d’exploitation et 7 ans de mises à jour de sécurité pour aider les utilisateurs à profiter en toute fiabilité des performances optimisées de leurs appareils Galaxy pendant encore plus longtemps

La gamme Galaxy S24 a été lancée avec OneUI 6.1 basé sur Android 14, ce qui signifie que ces appareils recevront des mises à jour jusqu’à Android 21. Il s’agit là d’une initiative audacieuse de la part de Samsung, qui renforce ainsi sa position de premier fabricant de smartphones Android au monde. Les smartphones phares sont assez puissants de nos jours, et ils peuvent certainement être pris en charge pour de longs cycles de mise à jour.

Une excellente initiative

Récemment, le support à long terme du noyau Linux a été ramené de 6 à 2 ans. Cela signifie qu’il sera plus difficile pour les constructeurs de prendre en charge des appareils sur de longues périodes. Cependant, Google a récemment décidé de mettre à jour le noyau Linux de 5,1 à 6,1 pour tous ses smartphones Pixel équipés d’une puce Tensor. Il semble que Samsung suivra l’exemple de Google et que des mises à niveau majeures du noyau seront effectuées pour les smartphones phares de Samsung également.

Que pensez-vous de la décision de Samsung d’offrir 7 ans de mises à jour Android ?