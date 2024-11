Samsung : Un smartphone à triple pli en préparation ?

Samsung est sans conteste le leader incontesté sur le marché des appareils pliables avec ses séries Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ainsi que l’arrivée prochaine du Galaxy Z Fold 6 Special Edition. Mais alors que la marque domine cette niche, une pièce maîtresse manque à son catalogue : un smartphone à triple pli, analogue au nouveau Huawei Mate XT. Selon le célèbre leaker Jukanlosreve, Samsung pourrait bien travailler sur un modèle de ce type.

Dans une récente publication, Jukanlosreve a partagé un lien vers un article de ZDNet Korea, lequel dévoile des informations stratégiques pour Samsung. Bien que l’article se concentre sur des discussions économiques assez techniques, il contient quelques indices sur les projets de la firme sud-coréenne. La traduction reste approximative, mais le cœur des révélations semble bien tangible.

L’article commence par aborder les ventes des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, qui auraient été en deçà des attentes. Cependant, le marché des smartphones pliables continue de croître, et Samsung est bien décidé à maintenir son avance.

C’est à la fin de l’article que les informations les plus intéressantes apparaissent : Samsung serait en train de « discuter » du lancement d’un téléphone à trois volets. Le prototype d’écran serait déjà finalisé, mais des étapes de développement restent nécessaires avant un éventuel lancement.

Il est donc encore incertain que ce modèle arrive sur le marché, mais le fait qu’il soit en phase de discussions est déjà significatif.

Une nouvelle gamme de Flip en préparation ?

Un autre sujet évoqué dans l’article est la possibilité d’un modèle Flip plus abordable. Cette information vient toutefois contredire des rumeurs antérieures partagées par Jukanlosreve, qui indiquaient que le prochain téléphone serait une version améliorée, et non une version d’entrée de gamme. Cela pourrait effectivement faire sens : avec l’arrivée du Galaxy Z Fold 6 Special Edition, il semble logique que Samsung envisage aussi une version spéciale du Galaxy Z Flip.

Si ces rumeurs se concrétisent, le smartphone à triple pli de Samsung pourrait être une réponse directe à des concurrents qui vont se multiplier sur ce marché. Les appareils à triple pli sont encore rares, mais ils promettent d’ouvrir la voie à des utilisations multitâches plus avancées et à des écrans encore plus grands dans des formats compacts.

Samsung a déjà fait preuve de son expertise dans le développement d’écrans flexibles et pliables avec ses séries Galaxy Z Fold et Z Flip. Un téléphone à triple pli constituerait une extension naturelle de cette expertise, et renforcerait sa domination sur un segment de marché en pleine croissance.

Qu’attendre de la prochaine génération de pliables Samsung ?

Pour l’instant, il est difficile de savoir si le smartphone à triple pli verra effectivement le jour ou si cette idée restera au stade de prototype. Cependant, l’innovation est au cœur de la stratégie de Samsung, et l’idée d’un appareil encore plus polyvalent que les actuels Fold et Flip est séduisante. Avec l’édition spéciale du Galaxy Z Fold en approche, il semble évident que Samsung cherche à élargir son offre, que ce soit avec des modèles améliorés ou des variantes plus accessibles. Si la demande pour des appareils pliables continue de croître, il est certain que Samsung explorera toutes les options pour maintenir son leadership.

En conclusion, bien que rien ne soit encore confirmé officiellement, les rumeurs d’un smartphone pliable à triple pli et d’une nouvelle version spéciale du Galaxy Z Flip laissent présager une année 2024 riche en innovations du côté de Samsung. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir si ces concepts deviendront réalité.