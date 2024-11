Android 16 : Notifications enriches et modes de priorité inspirés d’iOS ?

Android 16 pourrait introduire plusieurs nouvelles fonctionnalités inspirées des dernières tendances technologiques et des fonctionnalités populaires d’iOS, dont un système de Rich Ongoing Notifications et un mode de notifications priorisées. Ce dernier pourrait rappeler les modes de focus d’Apple, permettant aux utilisateurs de donner la priorité à certaines notifications pour une gestion plus intuitive.

Des indices récents montrent que Android 16, en développement sous le nom de code « Baklava », pourrait intégrer une version d’alerte dynamique rappelant la Dynamic Island d’Apple.

Ce type de notification permettrait aux applications d’afficher des informations en continu sous forme de « chips » — de petits blocs interactifs personnalisables en couleur et en texte dans la barre de statut en haut de l’écran. Contrairement aux notifications classiques qui n’apparaissent que sous forme d’icônes, ces Rich Ongoing Notifications pourraient occuper plus d’espace, offrant des informations directement visibles, comme le statut d’un trajet en taxi, une navigation, ou encore un rappel important.

Le système Dynamic Island sur iPhone utilise l’espace autour de l’encoche de la caméra pour des notifications dynamiques et interactives. Certaines marques Android, comme Honor, se sont déjà inspirées de ce concept, mais sans uniformité dans le support des applications. Avec l’intégration de Rich Ongoing Notifications dans Android 16, Google vise à rendre cette fonctionnalité disponible sur tous les appareils Android.

Bien qu’on ignore encore si ces « chips » seront cliquables pour afficher plus d’informations ou ouvrir directement l’application concernée, il est probable que Google explore cette interactivité pour enrichir l’expérience utilisateur.

Modes de priorité pour les notifications : se concentrer sans être distrait

Une autre innovation attendue dans Android 16 est le lancement des Modes de priorité, un système de notifications priorisées qui rappelle les modes de concentration d’iOS 18. Apple a déjà perfectionné ce type de gestion de notifications assistée par l’IA, permettant aux utilisateurs de recevoir uniquement les notifications les plus pertinentes en fonction de leur activité. Avec les Modes de priorité, Google semble prêt à adopter une approche analogue pour offrir aux utilisateurs Android une meilleure gestion de leur attention.

Il est important de noter que l’adoption de ces nouvelles fonctionnalités dépendra des développeurs. L’API des Rich Ongoing Notifications sera proposée à ceux qui souhaitent l’intégrer dans leurs applications. Les notifications enrichies pourraient ainsi être personnalisées pour de nombreuses applications de manière fluide et non intrusive.

Contrairement à l’option d’Apple autour de la caméra frontale, le format de Google semble se concentrer davantage sur l’espace disponible dans la barre de statut, exploitant ainsi un espace déjà familier pour les utilisateurs Android.

En quoi ces nouveautés changeront-elles l’expérience utilisateur sur Android 16 ?

Ces innovations pourraient offrir une expérience de notification plus riche et plus personnalisée aux utilisateurs Android. Avec des notifications enrichies dans la barre de statut et des modes de priorité, Android 16 s’oriente vers une interaction plus intelligente et plus discrète avec les notifications. Cela promet de réduire les interruptions et de permettre aux utilisateurs de consulter rapidement les informations importantes en un coup d’œil.

Android 16 reste en développement, et ces fonctionnalités pourraient évoluer d’ici sa sortie. Cependant, elles illustrent la volonté de Google de répondre aux attentes modernes en matière de gestion de notifications, tout en intégrant des concepts qui séduisent déjà sur d’autres plateformes.