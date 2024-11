Accueil » IA et journalisme : Microsoft et OpenAI lancent un programme de financement

Microsoft et OpenAI ont récemment annoncé un programme visant à soutenir un groupe sélectionné de médias avec un financement pouvant atteindre 10 millions de dollars (2,5 millions de dollars en liquidités et 2,5 millions en crédits de logiciels et d’entreprise de chaque société).

Ce programme a pour objectif de permettre aux médias d’explorer et d’intégrer des outils d’intelligence artificielle (IA) dans leurs rédactions.

Les entreprises offriront aux médias bénéficiaires la possibilité d’utiliser les technologies Microsoft Azure et OpenAI grâce aux crédits logiciels fournis. Le financement, qui comprend une partie en liquidités et une autre en crédits logiciels, vise à aider ces médias à tester et développer des outils d’IA innovants, en particulier dans les domaines de la recherche, de l’investigation, de la distribution et de la monétisation du journalisme.

Controverse autour des droits d’auteur

Cette initiative survient alors que Microsoft et OpenAI font face à plusieurs poursuites en matière de droits d’auteur, notamment de la part de grands médias comme The New York Times, The Intercept, et Raw Story. Bien que des accords de licence aient été conclus avec certains médias, les poursuites continuent dans d’autres cas, y compris avec des acteurs majeurs tels que Alden Global Capital, propriétaire du New York Daily News et du Chicago Tribune.

Les premiers bénéficiaires de ce programme sont :

Newsday

The Minnesota Star Tribune

The Philadelphia Inquirer

Chicago Public Media

The Seattle Times

Ces médias recevront un financement pour embaucher un stagiaire spécialisé sur deux ans, dont le rôle sera de développer et mettre en œuvre des outils d’IA à l’aide des crédits de Microsoft et OpenAI.

Objectif : Promouvoir les médias locaux

Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre Microsoft, OpenAI et le Lenfest Institute for Journalism, qui vise à soutenir et à promouvoir les réseaux locaux. En intégrant l’IA dans leurs processus, ces médias espèrent optimiser des tâches comme la transcription, la résumé de contenu, ou encore créer des outils de recherche conversationnelle pour accéder plus facilement à leurs archives.

Commentaires d’OpenAI

Tom Rubin, chef de la propriété intellectuelle et du contenu chez OpenAI, a déclaré dans le communiqué de presse : « Bien que rien ne puisse remplacer le rôle central des journalistes, nous croyons que la technologie de l’IA peut aider dans la recherche, l’investigation, la distribution et la monétisation d’un journalisme important ».

Microsoft et OpenAI prévoient d’octroyer des subventions supplémentaires à trois autres organisations médiatiques à une date ultérieure. Ce programme offre une opportunité aux médias de tester des outils d’IA dans un cadre encadré et soutenu, dans l’espoir que l’IA puisse aider à maintenir et renforcer le journalisme local à une époque où de nombreuses rédactions sont en difficulté.

En conclusion, cette initiative combine innovation technologique et soutien aux médias, tout en s’inscrivant dans un contexte juridique complexe lié à la propriété intellectuelle. Le programme pourrait offrir des solutions aux médias locaux, mais reste à voir comment l’IA sera intégrée et si elle pourra véritablement soutenir le journalisme sans nuire à l’intégrité et aux droits des créateurs de contenu.