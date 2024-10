OPPO Find X8 : Finesse, performance et innovation au rendez-vous

OPPO tease le design de sa série Find X8, révélant les coloris et quelques caractéristiques des nouveaux smartphones.

Le Find X8 Pro, avec son écran de 6,78 pouces, son épaisseur de 8,24 mm et son poids de 215 grammes, arbore des coins arrondis et un module photo ultra-fin.

Il serait équipé d’un écran AMOLED micro-courbé de 6,8 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique 3x et d’un téléobjectif périscopique 10x.

Sa batterie de 5 700 mAh offrirait un support à la charge rapide de 100 W et la charge sans fil de 50 W.

OPPO Find X8 et Find X8 Pro, deux alléchants modèles

Le Find X8 quant à lui, avec ses côtés plats, affiche un cadre métallique, un émetteur infrarouge, un curseur d’alerte et quatre coloris : noir, blanc, bleu et rose.

Il est doté d’un écran de 6,59 pouces, d’une épaisseur de 7,85 mm et d’un poids de 193 grammes. Ses bordures ultra-fines de 1,45 mm, ses coins arrondis et son module photo ultra-fin lui confèrent une allure élégante. Il serait équipé d’un écran AMOLED plat de 6,5 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique 3x. Sa batterie de 5 600 mAh prendrait en charge la charge rapide de 100 W et la charge sans fil de 50 W.

Les deux modèles seront équipés du processeur Dimensity 9400 de MediaTek, annoncé précédemment par OPPO.

D’autres informations sur la série Find X8 devraient être révélées dans les prochains jours, avant son lancement officiel le 24 octobre.