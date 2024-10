OPPO Find X8 Pro : Le smartphone qui repoussera les limites de l’innovation

OPPO s’apprête à bouleverser le marché des smartphones en 2024 avec sa nouvelle gamme Find X8, et le Find X8 Pro en particulier promet d’être une véritable prouesse technologique.

Non content de repousser les limites de la finesse des bordures et de la photographie mobile avec son quadruple capteur photo de 50 mégapixels et son double zoom périscopique, OPPO va introduire une innovation majeure dans le Find X8 Pro : la charge sans fil magnétique de 50W.

Inspirée du MagSafe d’Apple, mais poussée bien plus loin, cette technologie s’accompagnera d’un écosystème complet d’accessoires, des coques fines aux batteries externes, en passant par des chargeurs dédiés.

OPPO Find X8 Pro, des caractéristiques qui donnent le vertige

Les spécifications du Find X8 Pro, récemment divulguées, laissent entrevoir un appareil hors norme. Si l’on s’attendait à un triple zoom périscopique, hérité du X7 Ultra, OPPO a décidé de frapper encore plus fort en l’intégrant directement au modèle Pro. On imagine alors avec impatience les prouesses du futur OPPO Find X8 Ultra, qui pourrait embarquer un zoom périscopique 10x !

Autre point fort du Find X8 Pro : son autonomie record. Grâce à une nouvelle technologie de cellules de batterie offrant une densité énergétique accrue, OPPO a réussi à intégrer une batterie de 5 800 mAh, tout en conservant un design élégant et un poids contenu.

OPPO a également pris en compte l’évolution des usages, notamment avec la démocratisation des véhicules électriques équipés de chargeurs sans fil. Le Find X8 Pro répond à cette tendance en proposant une charge sans fil magnétique ultra-rapide de 50W, compatible avec une gamme d’accessoires spécialement conçus. Cette innovation pourrait bien révolutionner l’expérience de charge en voiture, en éliminant les câbles encombrants et en simplifiant la recharge de son smartphone.

Parmi les autres caractéristiques évoquées, on peut citer un écran quad-courbé de 6,8 pouces à 120 Hz, le SoC Dimensity 9400 de MediaTek, une puce très attendue et qui promet de rivaliser avec le futur Snapdragon 8 Gen 4, Android 15 avec ColorOS 15 et une résistance à l’eau comme en atteste son indice de protection IP68.

OPPO : toujours à la pointe de l’innovation

Avec le Find X8 Pro, OPPO confirme sa volonté de repousser les limites de l’innovation technologique. Entre prouesses photographiques, autonomie record et charge sans fil magnétique révolutionnaire, ce smartphone s’annonce comme un véritable concentré de technologie. Il ne reste plus qu’à attendre sa sortie officielle pour découvrir toutes ses capacités et voir s’il tient toutes ses promesses.