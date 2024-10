OPPO Find X8 et X8 Pro : design, coloris et fiche technique dévoilés avant l’heure !

OPPO tiendra un événement de lancement le 24 octobre pour dévoiler plusieurs appareils, dont le Find X8, le Find X8 Pro, la OPPO Pad 3 Pro, les écouteurs Enco X3, et une nouvelle variante de la OPPO Watch X. Le fabricant chinois a teasé le design et les principales caractéristiques de la série Find X8 alimentée par le Dimensity 9400 au cours des derniers jours.

À quelques jours du lancement officiel, les rendus presse des OPPO Find X8 et Find X8 Pro ont été dévoilés par @evleaks. Ces images nous donnent un aperçu du design et des coloris des nouveaux smartphones haut de gamme d’OPPO.

OPPO Find X8 Pro : un concentré de technologie

Le Find X8 Pro arbore un écran courbé et sera disponible en noir, blanc et bleu. Le Find X8, quant à lui, est doté d’un écran plat et sera proposé en noir, blanc, bleu et rose.

Find X8 Pro – Blanc Find X8 Pro – Noir Find X8 Pro – Bleu

Les deux smartphones disposent d’un curseur d’alerte sur le dos gauche, tandis que le côté droit comporte un bouton de volume et un bouton d’alimentation. La version Pro dispose d’un bouton Quick Capture supplémentaire, qui serait un bouton capacitif équipé d’un moteur linéaire. Il devrait fonctionner de la même manière que le bouton Commande de l’appareil photo disponible sur l’iPhone 16.

Le bord supérieur du Find X8 et du Find X8 Pro est percé de plusieurs trous. Ceux-ci pourraient être destinés au haut-parleur, au microphone secondaire et à un blaster IR. La face inférieure des deux smartphones comporte un emplacement SIM, un port USB-C, un microphone et un haut-parleur.

À l’arrière, les deux smartphones sont dotés d’un module photo rond et massif avec un logo Hasselblad positionné au centre. Le Find X8 dispose d’une configuration à trois caméras, tandis que le modèle Pro est équipé de quatre caméras, dont deux téléobjectifs périscopiques.

OPPO Find X8 : un modèle plus abordable

Find X8 – Noir Find X8 – Blanc Find X8 – Bleu Find X8 – Rose

Le OPPO Find X8 Pro devrait embarquer un écran AMOLED micro-courbé de 6,8 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté photo, on retrouverait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique 3x et un téléobjectif périscopique 10x. La batterie de 5 700 mAh supporterait la charge rapide de 100 W et la charge sans fil de 50 W.

Le Find X8 serait équipé d’un écran AMOLED plat de 6,5 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il embarquerait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique 3x. Sa batterie de 5 600 mAh prendrait en charge la charge rapide de 100 W et la charge sans fil de 50 W.

OPPO Pad 3 Pro : une tablette haut de gamme

La tablette OPPO Pad 3 Pro sera équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, d’un écran 3K et de huit haut-parleurs. Elle sera disponible en bleu nuit et or aurore, et en plusieurs versions de stockage (8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To).

OPPO Enco X3 : des écouteurs haut de gamme avec Dynaudio

Les écouteurs OPPO Enco X3 bénéficieront de la technologie Dynaudio, de deux haut-parleurs et seront disponibles en beige et noir élégant. Deux modèles seront proposés, avec et sans boîtier de charge sans fil. Les autres caractéristiques devraient être similaires à celles des OnePlus Buds Pro 3.

OPPO Watch X : un nouveau coloris

OPPO lancera également une nouvelle variante de couleur « Glacier Rock Gray » pour sa montre connectée OPPO Watch X.

Avec la série Find X8, la Pad 3 Pro, les Enco X3 et la Watch X, OPPO propose une gamme complète de produits haut de gamme pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.