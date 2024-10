Kindle Paperwhite, Scribe et Colorsoft : Amazon dévoile ses nouvelles liseuses

Amazon vient d’annoncer quatre nouveaux Kindle dans le cadre d’un remaniement sans précédent de sa gamme de liseuses électroniques. Il s’agit de nouvelles versions du modèle d’entrée de gamme (dans une nouvelle couleur percutante), du Kindle le plus rapide de tous les temps avec le nouveau Paperwhite, d’un Scribe élégamment redessiné et du tout premier Kindle doté d’un écran couleur. Voici ce qu’il faut savoir, quand et à quel prix.

Amazon Kindle Colorsoft

Le Kindle Colorsoft est le premier Kindle à écran couleur. Il existe d’autres liseuses dotées d’un écran couleur, mais il s’agit de la première tentative d’Amazon. Sa taille est analogue à celle de la nouvelle Paperwhite, dont je parlerais plus loin, mais elle peut afficher des images en couleur, ce qui est idéal pour les romans graphiques, les livres de cuisine et les guides de voyage.

Les liseuses en couleur ont souvent l’air délavées et si pâles qu’on peut à peine voir qu’il y a de la couleur, mais ici les couleurs ont plus d’impact, bien qu’elles ne soient pas aussi saturées que sur un iPad, par exemple. Bien sûr, le Kindle a toujours été plus agréable à l’œil qu’une tablette. Les couleurs subtiles sont attrayantes et permettent d’attirer l’attention sur les textes en surbrillance, par exemple.

Le Colorsoft est facilement le plus frappant des nouveaux Kindle, ajoutant la puissance de la couleur avec une autorité et une simplicité que les autres lecteurs d’ebooks en couleur n’ont pas toujours égalées.

Il est disponible en précommande dès maintenant et sera expédié le 30 octobre, au prix de 299,99 euros.

Amazon Kindle

Le Kindle d’entrée de gamme est disponible dès maintenant avec un nouveau design qui propose pour la première fois une couleur Vert matcha qui a l’air cool. Il existe toujours une version noire pour les plus conservateurs. Il dispose d’un écran de 6 pouces et, comme tous les nouveaux modèles, d’une résolution de 300 pixels par pouce. Il est également plus lumineux qu’auparavant.

Le nouveau coloris semble conçu pour séduire les acheteurs de la génération Z, qui, selon Amazon, est un groupe d’acheteurs en forte croissance.

Ce nouveau Kindle est disponible dès maintenant au prix de 109,99 euros.

Amazon Kindle Scribe

Le plus grand des Kindle, le Kindle Scribe, avec son écran de 10,2 pouces, est conçu autant comme un ordinateur portable numérique que comme une liseuse. Il arbore un nouveau look élégant et un nouveau stylet Premium Pen qui donne l’impression d’écrire sur du papier.

Il présente de nouvelles fonctionnalités telles que Active Canvas, qui vous permet de prendre le stylet et de gribouiller sur la page d’un livre. Le texte imprimé s’enroule autour du stylet. Vous pouvez également écrire dans les marges, comme on le fait encore dans les vrais livres, et vos notes peuvent également y être stockées. Ces nouvelles fonctionnalités seront également disponibles pour la première génération de Scribe par le biais d’une mise à jour logicielle. Il fonctionnera avec la plupart des livres.

Et pour le nouveau Scribe comme pour celui de la première génération, des fonctions d’IA générative permettront aux utilisateurs de résumer leurs carnets, par exemple.

Le nouveau Kindle Scribe arrivera le 4 décembre et coûtera 429,99 euros.

Amazon Kindle Paperwhite

Le Kindle Paperwhite qui représente l’équilibre idéal entre prix et fonctionnalités a été remodelé dans une version plus fine avec un écran légèrement plus grand (7 pouces au lieu de 6,8 pouces).

Mais, il reste léger et facile à tenir d’une main pour des séances de lecture immersive prolongées. L’absorption du texte est rendue plus transparente par le fait que les pages se tournent plus rapidement que jamais sur un Kindle, soit 25 % de plus que sur le dernier Paperwhite. Si cela peut sembler mineur, ce n’est pas le cas : en tant que lecteur, vous ne voulez pas que quoi que ce soit s’interpose entre vous et les mots.

Le Kindle Paperwhite dispose d’un espace de stockage de 16 Go et est disponible en noir, jade et framboise. Il coûte 169,99 euros et est disponible dès maintenant. Une édition Signature est également disponible au prix de 199,99 euros, avec un espace de stockage supplémentaire et une finition métallique avec des mouchetures d’aluminium qui lui confèrent son éclat.