Nothing Phone (2a) Community Edition : Le smartphone phosphorescent arrive le 30 octobre !

Après 6 mois de collaboration intense avec sa communauté, Nothing s’apprête à lancer le Phone (2a) Community Edition. L’événement « Community Spirit », prévu pour le 30 octobre à 12 heures, heure française, marquera le dévoilement de ce smartphone unique en son genre.

Le Phone (2a) Community Edition arbore un design phosphorescent qui s’illumine dans l’obscurité, révélant un motif vert néon. Ce design, baptisé « Phosphorescence », utilise différents matériaux pour un rendu « ludique, significatif et surprenant ».

Phone (2a) Community Edition, un écosystème complet co-créé avec la communauté

Le projet Community Edition a impliqué la communauté Nothing dans toutes les étapes de la création du smartphone :

Design du matériel : le design « Phosphorescence » avec son effet lumineux.

Design du fond d’écran : la « Connected Collection », inspirée du design « Phosphorescence » et des éléments dessinés à la main.

Design de l’emballage : un design minimaliste mettant en valeur l’objectif de la caméra.

Campagne marketing : le slogan « Find your light. Capture your light. », qui fait référence aux lucioles et relie les quatre étapes du projet.

Le Nothing Phone (2a) Community Edition devrait conserver les spécifications du Phone (2a) original : processeur Dimensity 7200 Pro, écran AMOLED full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, trois segments Glyph, double caméra arrière de 50 mégapixels + 50 mégapixels, caméra frontale de 32 mégapixels, batterie de 5 000 mAh, charge filaire de 45 W, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3.

Un nouveau coloris pour la gamme Nothing Phone (2a)

Le Phone (2a) Community Edition sera le 6e coloris de la gamme, après le blanc, le noir, le bleu, le Milk et Special Edition.

Avec ce lancement, Nothing confirme sa volonté de collaborer avec sa communauté et de proposer des produits innovants et personnalisés. Le Phone (2a) Community Edition est un véritable symbole de cette démarche collaborative, qui permet aux utilisateurs de participer activement à la création de leurs produits préférés.