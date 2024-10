Accueil » Huawei défie Android et iOS avec HarmonyOS Next, un OS 100% chinois

Huawei a traversé de nombreuses épreuves. L’entrée du géant chinois sur un marché dominé par les marques américaines n’a pas été de tout repos. Mais avec HarmonyOS Next, son dernier système d’exploitation, Huawei pourrait bien avoir trouvé la réponse à iOS et Android.

Lancé il y a 5 ans et initialement intégré à un smartphone, ce système d’exploitation maison a progressivement gagné du terrain dans l’écosystème mobile chinois, pourtant très concurrentiel.

Présenté aux développeurs en début d’année, HarmonyOS Next équipe déjà plusieurs appareils phares de Huawei, notamment la série Mate 60, le smartphone pliable Mate X5 et la tablette MatePad Pro 13.2. Selon le South China Morning Post, il s’agit d’un tournant stratégique majeur pour Huawei, qui s’éloigne encore davantage d’Android et met fin à tout lien avec l’écosystème américain.

HarmonyOS Next est un système d’exploitation totalement indépendant, capable de fonctionner sans aucun support Android. Il souligne le fossé grandissant entre le paysage technologique chinois et le reste du monde.

Un concurrent sérieux pour Android et iOS

HarmonyOS Next se positionne comme un sérieux challenger face à Android et iOS, soutenu par des géants chinois du développement d’applications comme Baidu et Tencent Holdings.

Huawei a réussi à convaincre ces poids lourds de la tech de rejoindre son écosystème, qui compte déjà plus de 10 000 applications et services natifs conçus exclusivement pour HarmonyOS Next. De quoi en faire une alternative crédible à la concurrence et lui permettre de conquérir le marché local des smartphones.

Une croissance fulgurante sur le marché chinois

Et les efforts de Huawei portent leurs fruits. HarmonyOS représentait 17 % du marché des smartphones en Chine au premier trimestre 2024, dépassant ainsi iOS (16 %) et se rapprochant d’Android (68 %).

HarmonyOS a doublé sa présence sur le marché par rapport au même trimestre l’année dernière, et pourrait bien continuer à grignoter des parts de marché à Android en Chine.

Richard Yu Chengdong, président du groupe d’activité grand public de Huawei, a déclaré que l’entreprise avait « parcouru en un an le chemin du développement d’un écosystème de système d’exploitation étranger qui a duré plus de 10 ans ». Une preuve de la capacité de Huawei à rivaliser avec des géants comme Google et Apple, notamment sur son marché domestique.

L’avenir de Huawei avec HarmonyOS

Le lancement d’HarmonyOS Next marque un tournant pour Huawei, mais aussi pour la Chine dans sa quête d’indépendance technologique. À mesure que de nouveaux appareils adopteront le système d’exploitation, HarmonyOS pourrait conquérir une part majoritaire du marché mobile.

Le prochain flagship de Huawei, le Mate 70, attendu au quatrième trimestre 2024, sera livré avec HarmonyOS Next. Ce smartphone très attendu devrait accélérer l’adoption d’HarmonyOS et permettre à Huawei de poursuivre sa croissance dans les années à venir.