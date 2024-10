Huawei Mate 70 : le premier smartphone 100% HarmonyOS Next

Cinq ans après son introduction, HarmonyOS Next, le système d’exploitation de Huawei, fait son entrée sur le marché des smartphones. Déployé sur plusieurs appareils phares de la marque, tels que la série Mate 60, le Mate X5 et la tablette MatePad Pro 13.2,

HarmonyOS Next marque une rupture avec Android en abandonnant la prise en charge des applications Android, ce qui souligne une fois de plus la fracture totale entre la Chine et le reste du monde en matière d’écosystèmes de smartphones.

Huawei s’appuie sur les principaux développeurs d’applications chinois, tels que Baidu, JD.com, Meituan et Tencent Holdings, pour construire un écosystème d’applications dédié à HarmonyOS Next. Plus de 10 000 applications et services natifs ont déjà été développés pour ce nouveau système d’exploitation, qui pourrait bien dominer le marché local dans les années à venir.

Richard Yu Chengdong, président du groupe consommateurs de Huawei, a déclaré que son entreprise avait « parcouru en un an le chemin du développement d’un écosystème de système d’exploitation étranger qui a duré plus de 10 ans ».

HarmonyOS : une croissance fulgurante en Chine

Au premier trimestre 2024, HarmonyOS représentait 17 % du marché des smartphones en Chine, contre 16 % pour iOS d’Apple et 68 % pour Android de Google. La part de marché d’HarmonyOS a doublé par rapport à l’année précédente, et cette croissance rapide pourrait lui permettre de dépasser Android dans un avenir proche.

Huawei Mate 70 : le prochain fleuron sous HarmonyOS Next

Le lancement du Huawei Mate 70, prévu pour le quatrième trimestre 2024, devrait accélérer l’adoption d’HarmonyOS Next en Chine. Ce nouveau smartphone phare sera livré avec HarmonyOS Next préinstallé.

Avec HarmonyOS Next, Huawei affirme son indépendance technologique et se positionne comme un acteur majeur du marché des smartphones en Chine. La bataille entre les systèmes d’exploitation mobiles ne fait que commencer.