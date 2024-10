Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro : des tablettes milieu de gamme avec processeurs boostés

Il semble que chaque entreprise ait sa propre tablette Android de nos jours, mais Xiaomi est un grand nom dans ce domaine. Xiaomi s’apprête à lancer deux nouvelles tablettes, les Pad 7 et Pad 7 Pro. Si vous êtes curieux de connaître leurs caractéristiques techniques, voici les dernières informations en provenance de Chine.

Les successeurs des Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro resteront dans la catégorie milieu de gamme, mais avec des processeurs mis à jour. La Pad 7 embarquerait un processeur Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm, tandis que la Pad 7 Pro serait équipée d’un Snapdragon 8 s Gen 3, plus puissant.

En comparaison, les Pad 6 et Pad 6 Pro sont équipées respectivement d’un Snapdragon 870 5G et d’un Snapdragon 8+ Gen 1. Les deux nouvelles tablettes partageraient le même écran LCD de 11,16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui espèrent utiliser ces tablettes pour regarder leurs séries TV préférées ou jouer à des jeux vidéo.

La batterie de la Xiaomi Pad 7 prendrait en charge la charge rapide filaire de 47 W, tandis que celle de la Pad 7 Pro offrirait une charge rapide de 67 W. La capacité exacte des batteries reste inconnue.

Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons.

Lancement possible avec la série Xiaomi 15

La date de lancement des Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro n’a pas encore été annoncée, mais elles pourraient être présentées en même temps que les smartphones phares Xiaomi 15, dont la sortie est prévue pour la fin du mois.

Les Pad 6 et Pad 6 Pro, lancées en avril 2023, étaient vendues entre 300 et 400 €. Il est possible que le prix des Pad 7 et Pad 7 Pro soit plus élevé, en raison des améliorations apportées aux processeurs et aux batteries.

D’autres informations sur les tablettes Xiaomi Pad 7, telles que les caractéristiques des appareils photo et la capacité exacte des batteries, devraient être révélées prochainement.