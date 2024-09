HarmonyOS Next : La fin de l’ère Android pour Huawei ?

Huawei, loin d’être abattu par les sanctions américaines, continue d’innover et de défier les géants du secteur.

Après le lancement spectaculaire du Mate XT, le premier smartphone pliable à triple écran, la société chinoise s’apprête à franchir une nouvelle étape cruciale avec le déploiement de son système d’exploitation mobile maison : HarmonyOS Next.

HarmonyOS Next, le système d’exploitation « pur sang », sans Android

La particularité de HarmonyOS Next, dont le lancement est prévu pour la fin du mois de septembre, est qu’il ne supportera plus les applications basées sur Android, contrairement aux précédentes versions. Cette version « pur sang », entièrement développée en interne, marque l’indépendance totale de Huawei vis-à-vis de Google et de son système d’exploitation dominant.

Lancé en août 2019 en réponse aux sanctions américaines, HarmonyOS est aujourd’hui présent sur plus de 900 millions d’appareils et compte 2,54 millions de développeurs. Pour soutenir cette croissance, Huawei prévoit d’investir plus de 7 milliards de yuans (environ 890 millions d’euros) dans des applications natives et des services techniques, renforçant ainsi l’écosystème HarmonyOS.

Lancement commercial imminent

HarmonyOS Next, initialement présenté aux développeurs plus tôt cette année, sera lancé commercialement avec la prochaine série de smartphones 5G phares de Huawei, le Mate 70, au quatrième trimestre de cette année.

Un succès grandissant en Chine

Les développeurs chinois adoptent de plus en plus HarmonyOS Next, signe de la volonté de Huawei de concurrencer iOS et Android sur son marché domestique. JD.com, l’une des plus grandes plateformes de commerce électronique en Chine, a récemment annoncé que son application mobile, compatible avec HarmonyOS Next, sera lancée en septembre.

HarmonyOS a récemment dépassé iOS d’Apple pour devenir le deuxième système d’exploitation mobile le plus utilisé en Chine. Au premier trimestre de cette année, il représentait 17 % du marché des smartphones du pays, soit le double de sa part à la même période en 2022, selon un rapport de Counterpoint Research.

Le lancement imminent de HarmonyOS Next marque une étape importante dans l’ambition de Huawei de créer un écosystème technologique indépendant et compétitif. Si le succès de ce système d’exploitation reste à confirmer sur la scène internationale, il est clair que Huawei est en train de changer la donne sur le marché chinois, défiant les géants américains et ouvrant la voie à une nouvelle ère de l’innovation technologique.