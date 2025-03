Accueil » WhatsApp : bientôt votre application par défaut pour les appels et messages sur iPhone

L’expérience d’appel et de messagerie sur WhatsApp s’est nettement améliorée au fil des années. Au point où de nombreux utilisateurs privilégient désormais l’application de Meta plutôt que les apps natives d’iOS pour leurs communications quotidiennes. Et cette tendance pourrait bientôt s’accentuer.

Selon WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS (25.8.10.74), disponible via TestFlight, révèle une nouveauté majeure : la possibilité de définir WhatsApp comme application par défaut pour les appels téléphoniques et les messages sur iPhone.

WhatsApp comme appli par défaut : un changement important

Concrètement, cela signifie que lorsqu’un utilisateur passe un appel ou envoie un message depuis une interaction système, c’est WhatsApp qui se lancera automatiquement, au lieu de l’application Téléphone ou Messages d’Apple.

C’est une avancée importante qui rend l’utilisation de WhatsApp encore plus fluide et intégrée au sein d’iOS. Fini le besoin d’ouvrir manuellement l’application pour appeler un contact ou lui envoyer un message via l’app verte : tout se fera de manière native, comme si WhatsApp était l’app par défaut du système.

Une fonctionnalité encore en phase de test

Pour l’instant, cette option est réservée à un nombre limité d’utilisateurs inscrits au programme bêta de WhatsApp. Aucune date précise n’a été communiquée quant à son déploiement global, mais il est probable qu’elle arrive dans les prochains mois.

Bien que l’idée soit séduisante, certains utilisateurs pourraient rester attachés aux applications iOS classiques, notamment en raison de la dépendance à une connexion Internet pour faire fonctionner WhatsApp. Cela dit, pour ceux qui utilisent presque exclusivement WhatsApp pour communiquer, cette nouveauté représente un gain de temps non négligeable.

Une ouverture d’iOS bienvenue

Il est également intéressant de noter qu’Apple assouplit de plus en plus son système en autorisant les apps tierces à devenir des apps par défaut. Après les navigateurs et clients mails, WhatsApp pourrait être la prochaine grande app à s’intégrer pleinement à l’écosystème iPhone.