Huawei Mate 70 Pro : premières images en direct et cinq caméras à l’horizon ?

L’excitation monte à l’approche de la fin de l’année, alors que Huawei s’apprête à dévoiler sa deuxième série phare de 2024, la gamme Mate 70. Le lancement du Mate 60 l’année dernière avait créé la surprise avec une annonce majeure de Huawei : pour la première fois depuis la gamme Mate 40 de 2020, la série Mate 60 était équipée d’un processeur d’application (AP) Kirin 5G développé en interne, le Kirin 9000 s.

Bien que le Kirin 9000s ait été construit sur le nœud 7 nm de SMIC, tandis que les utilisateurs d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max profitaient du processeur A17 Pro 3 nm plus avancé, Huawei et SMIC ont réussi à construire le chipset malgré les règles d’exportation américaines qui étaient censées empêcher Huawei d’utiliser des SoC prenant en charge la 5G sur leurs smartphones.

Avec la sortie prochaine de la gamme Mate 70 avant la fin de l’année, tout le monde est impatient de découvrir l’AP qui équipera ces modèles.

Des indices suggèrent que SMIC utilisera la lithographie ultraviolette profonde (DUV) plus ancienne pour produire un chipset 5 nm pour les modèles Mate 70, bien que traditionnellement, cette technologie ne permette de préparer une tranche que pour une production de 7 nm et rien de plus avancé.

Une alternative possible à la lithographie ultraviolette extrême, la technologie utilisée pour graver les motifs de circuits sur les tranches de silicium pour les puces avancées construites en utilisant des nœuds de 5 nm, 3 nm et même 2 nm, est la nano-impression lithographique dont nous avons parlé l’année dernière. Il sera intéressant de voir quel silicium sera utilisé sur la gamme Mate 70 et comment il sera fabriqué.

La première image du Mate 70 Pro

En attendant, une image en direct du Mate 70 Pro a été découverte dans une publication grecque en ligne. Sur la photo, le smartphone serait tenu par un dirigeant de Huawei. Il y a quelques semaines, des images en direct du Mate XT pliable en trois ont été publiées et montraient le dirigeant de longue date Richard Yu avec l’appareil en main. Dans cette optique, on ne serait pas surpris si le même dirigeant de Huawei était la personne derrière les mains tenant le Mate 70 Pro sur la nouvelle photo.

Encore plus intéressant, la photo semble montrer qu’il y aura cinq caméras sur le bloc octogonal à l’arrière de l’appareil. La photo révèle également que l’écran est incurvé sur les quatre côtés. Cependant, il est important de souligner que le Mate 70 Pro est dans un étui sur la photo, notre vue du design du téléphone est donc limitée. Nous pouvons voir le bouton d’alimentation accentué et un bouton de volume au-dessus sur le côté droit du téléphone. Le Mate 70 Pro pourrait être ancré par une caméra principale de 60 mégapixels.

Nous nous attendons à voir cinq modèles dans la série, y compris le Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ et Mate 70 RS Ultimate.