Accueil » Le renouveau de Huawei : Le succès du Mate 60 relance la course aux smartphones

Le renouveau de Huawei : Le succès du Mate 60 relance la course aux smartphones

Le renouveau de Huawei : Le succès du Mate 60 relance la course aux smartphones

Il y a un an jour pour jour, Huawei amorçait un tournant décisif dans son parcours. Pour la première fois depuis 2020, la firme chinoise lançait une nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, la série Mate 60, équipée de son propre chipset, le Kirin 9000s, compatible avec la 5G.

Avant cette série, Huawei avait été contraint d’utiliser des SoC Snapdragon, modifiés pour bloquer la connectivité 5G, sur les séries P50, Mate 50 et P60, suite aux sanctions américaines imposées en 2020. Ces restrictions avaient poussé Huawei à concevoir son propre système d’exploitation, HarmonyOS, et à stopper la production de ses processeurs Kirin de pointe.

Le Kirin 9000s a été fabriqué par SMIC, le plus grand fondeur chinois, utilisant un procédé de gravure de 7 nm. Cette avancée a été possible grâce à la lithographie en ultraviolet profond (DUV), la technologie la plus avancée à laquelle SMIC avait accès en raison des restrictions sur l’exportation d’équipements de lithographie de pointe vers la Chine.

Bien que des rumeurs persistent sur la possibilité pour SMIC de produire des chipsets en 5 nm, voire 3 nm, ces spéculations n’ont pas encore abouti.

Malgré ces défis, Huawei a su tirer profit du succès de la série Mate 60 pour lancer la gamme Pura 70, générant ainsi une demande considérable. Cette réussite a permis à Huawei de déloger l’iPhone de la liste des cinq smartphones les plus vendus en Chine, le plus grand marché mondial de smartphones. Au deuxième trimestre 2024, Huawei a annoncé un chiffre d’affaires de 239 milliards de yuans (33,6 milliards de dollars), en hausse de 33,7 % par rapport à l’année précédente. Cela marque le sixième trimestre consécutif de croissance pour l’entreprise.

Des profits et des parts de marché en expansion pour Huawei

Les profits nets de Huawei pour le deuxième trimestre se sont élevés à 35,5 milliards de yuans (4,72 milliards de dollars), une baisse de 18,6 % sur un an, due à des profits exceptionnels liés à des cessions d’actifs l’année précédente. Toutefois, les ventes de smartphones de Huawei ont augmenté de 50 %, propulsant la marque dans le top cinq des constructeurs en Chine, aux côtés de Vivo, OPPO, Honor, et Xiaomi. Apple, quant à lui, est tombé à la sixième place.

La fin de l’année 2024 verra le lancement de la série Mate 70, connue pour ses fonctionnalités de pointe. Alors que le monde attend avec impatience les spécifications de ce nouveau fleuron, il est clair que Huawei, malgré les obstacles, est bien décidé à reprendre sa place de leader sur le marché mondial des smartphones.

Huawei continue ainsi de se positionner comme un acteur incontournable de l’industrie technologique, démontrant sa résilience face aux sanctions et son innovation constante, malgré les défis imposés par le contexte géopolitique.