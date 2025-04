Accueil » Plex : Une refonte complète pour un streaming plus moderne (et social)

Plex : Une refonte complète pour un streaming plus moderne (et social)

Plex : Une refonte complète pour un streaming plus moderne (et social)

Plex déploie actuellement son application remaniée sur Android, iPhone et iPad. La mise à jour comporte quelques changements importants au niveau du design et une nouvelle base de code, mais quelques fonctionnalités ont également été supprimées.

Plex a annoncé l’année dernière qu’elle réécrivait entièrement ses applications mobiles et TV, en se concentrant sur une interface plus utile et plus moderne, et en créant une base de code commune à tous les appareils. Ce dernier point est important lorsque Plex est disponible sur plus d’une douzaine de plateformes. Plex a également décidé de retirer la lecture de musique et la sauvegarde des médias de l’application principale afin de simplifier davantage le développement — ces fonctionnalités sont désormais exclusivement disponibles dans les applications Plexamp et Plex Photos.

Nouvelles fonctionnalités de Plex sur mobile

Il s’agit d’une refonte importante qui semble s’inspirer des applications de services de streaming modernes, ainsi que des plateformes d’évaluation des utilisateurs comme IMDB et Letterboxd. La barre de navigation principale a été réorganisée en plusieurs onglets : Accueil, Bibliothèque, TV en direct, À la demande et Découvrir. Ce dernier onglet fait partie de l’accent mis sur les fonctionnalités sociales : vous pouvez voir ce que vos amis Plex regardent et commentent.

Plex a mis l’accent sur la « navigation repensée pour une meilleure découverte », l’« onglet dédié aux médiathèques personnelles centralisées », l’« utilisation élargie des œuvres d’art pour des expériences plus riches » et « une variété d’autres fonctionnalités pour se connecter, regarder et partager plus intelligemment ».

L’application a fait l’objet de nombreux travaux depuis son lancement en avant-première l’année dernière. Les temps de chargement et les performances de défilement ont été améliorés, les tuners Live TV personnels et la prise en charge de Cast fonctionnent à nouveau, il existe de nouvelles options pour mélanger les émissions de télévision et les listes de lecture, la recherche de sous-titres OpenSubtitles est de retour, et d’autres changements ont été apportés. Si vous avez essayé l’aperçu et trouvé quelques fonctionnalités manquantes, elles sont probablement de retour maintenant.

Qu’est-ce qui manque ?

Comme la plupart des réécritures et des refontes d’applications populaires, certaines fonctionnalités n’étaient pas prêtes à temps pour la version initiale. Plex indique que les listes d’épisodes verticales, l’accès rapide aux bibliothèques de médias sur l’onglet d’accueil, le téléchargement de saisons entières, la diffusion sur davantage d’appareils, la programmation des enregistrements DVR, la diffusion de la télévision OTA, l’édition de l’historique de visionnage et d’autres options sont « à venir ». Plex travaille également à l’amélioration du stockage des téléchargements, des médias personnels hors ligne et de la navigation.

Plex augmentera le prix de ses abonnements mensuels, annuels et à vie le 29 avril. La société révoque également l’accès à distance pour les comptes gratuits, bien que cela ne concerne que les propriétaires de serveurs, et non les spectateurs.

Certaines fonctionnalités disparaissent définitivement. La gestion des photos et de la musique a été déplacée vers les applications distinctes Plexamp et Plex Photos. La possibilité de partager l’accès à des éléments multimédias individuels a également été supprimée, mais vous pouvez toujours partager des bibliothèques entières et voir les éléments précédemment partagés. Plex a également supprimé l’option permettant de saisir manuellement l’adresse IP d’un serveur, qui était principalement utilisée pour les pare-feu et autres configurations réseau qui bloquaient la découverte intégrée des serveurs de Plex.

Plex pour Android ne prend plus en charge la lecture avec des applications externes, comme VLC Media Player. Un message du forum explique que « toutes les lectures se feront dans l’application Plex, en utilisant notre fonctionnalité de lecture ». Enfin, la commutation de l’icône de l’application sur iOS ne sera pas prise en charge « dans un avenir prévisible ».

L’équipe de Plex a également déclaré : « Comme vous le lisez, toutes nos équipes travaillent dur pour améliorer notre expérience mobile. Nous avons pris en compte tous les commentaires que nous avons reçus et nous continuerons à écouter vos impressions. Nous apprécions votre soutien et votre compréhension ».

La nouvelle mise à jour se déploie lentement pour Android et iOS. Si vous ne voyez pas encore la mise à jour, vous l’obtiendrez bientôt.