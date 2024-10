Ventes de Mac en chute libre : l’attente des Mac M4 plombe Apple ?

Le marché des PC a connu une croissance annuelle de 1,3 % au troisième trimestre 2024, mais les ventes de Mac ont chuté de 17,5 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse significative soulève des questions quant à la stratégie d’Apple et à l’impact de l’attente des nouveaux Mac M4.

Selon une étude de Canalys, Apple a vendu 5,1 millions de Mac au troisième trimestre 2024, contre 6,2 millions à la même période l’année précédente. Cette baisse des ventes s’est traduite par une perte de 1,8 % de part de marché, faisant passer Apple de la quatrième à la cinquième place du classement des principaux fabricants de PC, derrière Asus.

Il est important de noter qu’Apple ne se positionne pas sur tous les segments de marché, notamment les secteurs de l’entreprise et du jeu vidéo, où ses concurrents sont très présents. La croissance globale du marché des PC Windows s’explique en partie par la migration des entreprises vers Windows 11 pour « éviter de payer des frais de support étendus » pour Windows 10.

La baisse des ventes de Mac est d’autant plus inquiétante que les PC Windows sont de plus en plus performants et offrent une meilleure autonomie, notamment grâce à l’intégration de l’IA.

Asus a enregistré la plus forte croissance annuelle (15,8 %), réduisant l’écart avec Dell, qui a connu une baisse de 4 %. Lenovo et HP restent les leaders du marché, avec une part de marché mondiale de 24,5 % pour Lenovo.

L’espoir des Mac M4

Tous les regards sont désormais tournés vers Apple et le lancement de ses nouveaux Mac M4, prévu pour la fin du mois. Ces nouveaux produits, ainsi que macOS Sequoia et Apple Intelligence, pourraient relancer les ventes d’Apple. Cependant, l’absence de mise à niveau du MacBook Air, le portable le plus vendu de la marque, pourrait limiter l’impact de ce lancement.

Le quatrième trimestre 2024 sera décisif pour Apple, qui devra convaincre les consommateurs de l’attrait de ses nouveaux Mac et d’Apple Intelligence pour inverser la tendance et retrouver le chemin de la croissance.