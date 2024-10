Xiaomi 15, OnePlus 13, iQOO 13 : la course au Snapdragon 8 Elite est lancée

Qualcomm s’apprête à présenter sa prochaine puce phare le 21 octobre, et il semblerait qu’elle s’appelle Snapdragon 8 Elite/Extreme Edition au lieu de Snapdragon 8 Gen 4.

Xiaomi sera le premier à adopter la puce chaque année, et la série Xiaomi 15 devrait être alimentée par la puce en premier, et l’événement de lancement devrait avoir lieu dans le courant du mois.

Selon l’informateur Experience more, le OnePlus 13 et le iQOO 13 équipés de la puce phare Snapdragon seront également présentés en octobre, au cours de la dernière semaine, c’est-à-dire entre le 28 et le 31, ce qui est plus tôt que le calendrier habituel.

Pour rappel, le iQOO 12 a été présenté en novembre de l’année dernière, et le OnePlus 12 n’a été présenté qu’en décembre 2023. Le realme GT7 Pro, successeur du realme GT5 Pro de l’année dernière, sera présenté en novembre, selon l’informateur.

Nous devrions connaître le calendrier exact du lancement de ces smartphones lors du Snapdragon Submit dans quelques semaines.

Snapdragon 8 Elite vs Dimensity 9400

MediaTek a présenté le SoC Dimensity 9400, qui équipera la série vivo X200 qui sera présentée en Chine le 14 octobre et la série OPPO Find X8 qui sera présentée le 24 octobre.