MacBook Air M4 : Une sortie anticipée pour le printemps 2025 ?

Des rumeurs persistantes annoncent une sortie anticipée pour le MacBook Air M4. Ross Young, analyste réputé de l’industrie des écrans, a révélé dans un post réservé aux abonnés que les livraisons de dalles d’écran pour le nouveau MacBook Air M4 débuteraient en octobre.

Cette information a été corroborée par Mark Gurman de Bloomberg, qui estime que Apple lancera le prochain MacBook Air M4 au cours du premier trimestre 2025.

Bien que ces prédictions soient souvent fiables, il faut garder à l’esprit que les plans des entreprises peuvent changer à tout moment. Par conséquent, il est préférable de prendre ces informations avec prudence.

En plus des écrans pour le nouveau MacBook Air, les panneaux pour un iPad abordable de 10,9 pouces devraient également être expédiés le mois prochain. Contrairement au MacBook Air, cela suggère que l’iPad pourrait arriver plus tard que prévu, car certains espéraient une annonce en même temps que les nouveaux Mac M4 le mois prochain.

Une gamme Mac entièrement équipée de puces M4 d’ici fin 2025

D’ici la fin de 2025, Apple devrait avoir renouvelé l’ensemble de sa gamme Mac avec des puces M4, marquant ainsi la première fois que tous les produits partagent la même génération de puces. Bien que la prédiction selon laquelle le MacBook Air M4 sera lancé avant mars prochain puisse être incorrecte, elle ne devrait pas être trop éloignée de la réalité.

Un autre point d’intérêt pour le nouveau MacBook Air concerne la RAM. Des rumeurs circulent sur une possible augmentation de la RAM minimale des MacBook Pro à 16 Go, ce qui pourrait également se produire pour le Air M4. Bien que cela ne soit que pure spéculation à ce stade, il semble difficile pour Apple de justifier 8 Go de RAM sur le Air si le Pro passe à 16 Go.

Le principal problème avec une RAM minimale aussi faible est que les utilisateurs ayant un budget limité se sentent obligés de choisir la configuration la moins chère, ce qui affecte considérablement la longévité de leur ordinateur et donc la valeur de leur achat. De plus, de nombreux utilisateurs souhaitent utiliser leur MacBook pour des tâches plus gourmandes en ressources au fil du temps, et 8 Go ne suffisent tout simplement pas.

De nombreuses spéculations à confirmer

Dans l’ensemble, de nombreuses spéculations concernant les Mac restent à confirmer ou à infirmer au cours de l’année prochaine. Les premières annonces attendues concernent les MacBook Pro M4, Mac mini, iMac et iPad mini, qui devraient, avec un peu de chance, être dévoilés le mois prochain. Restez à l’écoute pour les annonces d’événements à venir.