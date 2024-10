Sonos Arc Ultra : Date de sortie, nouvelles images et prix en fuite !

L’attente touche à sa fin pour la Sonos Arc Ultra, la nouvelle barre de son haut de gamme de Sonos. Après de nombreuses fuites, la date de sortie et de nouvelles images viennent d’être révélées.

Des revendeurs belges ont mis en ligne des pages de précommande pour la Sonos Arc Ultra et le Sonos Sub 4, annonçant une date de sortie commune au 29 octobre 2024. Les prix affichés sont de 999 € pour la barre de son et de 899 € pour le caisson de basses Sonos Sub 4.

Des images présumées de la Arc Ultra ont également été divulguées sur Reddit, confirmant la compatibilité de la barre de son avec les écouteurs Sonos Ace.

La Sonos Arc Ultra devrait intégrer la technologie « Sound Motion », développée par Mayht, une entreprise acquise par Sonos. Cette technologie permet de créer des haut-parleurs plus compacts et plus puissants, offrant des basses et des médiums plus profonds.

D’autres informations notables dans la capture d’écran incluent la connectivité Bluetooth, la prise en charge Wi-Fi et un assistant vocal intégré (une fonctionnalité également disponible sur la barre de son Sonos Arc d’origine). Le Bluetooth serait une belle mise à niveau pour l’enceinte plus chère. Nous nous attendons également à ce que la Sonos Arc Ultra soit dotée d’au moins 11 haut-parleurs, car c’est le nombre inclus avec le modèle existant. Sonos pourrait choisir d’inclure encore plus de haut-parleurs avec ce modèle, car il est plus cher.

Un successeur prometteur pour la Sonos Arc Ultra

La Sonos Arc Ultra figure parmi les meilleures barres de son actuelles, et son successeur s’annonce encore plus performant grâce à la technologie Sound Motion et aux améliorations apportées à l’application Sonos.

L’annonce officielle de la Sonos Arc Ultra est imminente. Restez à l’écoute pour découvrir toutes les caractéristiques de cette barre de son révolutionnaire.