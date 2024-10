Gemini Live parle français ! L’IA conversationnelle de Google s’ouvre au monde

Excellente nouvelle pour les francophones et les utilisateurs du monde entier ! Google déploie Gemini Live dans plus de 40 langues, dont le Français, permettant aux utilisateurs du monde entier d’accéder à cette fonctionnalité d’IA conversationnelle.

Fini la restriction à l’anglais, vous pouvez désormais converser avec Gemini en français, allemand, portugais, hindi, espagnol et bien d’autres langues dans les semaines à venir. Présenté lors du Made by Google de cette année, Gemini Live permet d’interagir avec l’IA de manière naturelle et intuitive, comme lors d’une conversation avec un ami.

Gemini Live : l’alternative de Google aux assistants vocaux d’OpenAI et Meta

Gemini Live est la réponse de Google aux modes vocaux avancés d’OpenAI et de Meta. Cette fonctionnalité permet de dialoguer naturellement avec l’IA, sans avoir à saisir de requêtes textuelles.

Lancée en mai dernier lors de la conférence Google I/O 2024, Gemini Live était initialement réservée aux abonnés Gemini Advanced avant d’être accessible à tous les utilisateurs Android en septembre.

Comment accéder aux nouvelles langues ?

Pour utiliser Gemini Live dans une autre langue, ouvrez l’application Google sur votre appareil Android, puis accédez à votre photo de profil > Paramètres > Assistant Google > Langues. Vous pouvez choisir jusqu’à deux langues d’interaction.

Gemini Live vous accompagne dans de nombreuses tâches :

Brainstorming : Trouvez des idées de cadeaux, de destinations de voyage ou de menus pour vos soirées.

Préparation de présentations : Bénéficiez de conseils, de simulations d’entretiens et de feedback.

Apprentissage : Explorez des sujets complexes ou demandez à Gemini de simplifier des explications pour vos enfants.

Conseils personnalisés : Améliorez votre routine bien-être ou apprenez à devenir matinal.

Recherche d’informations : Retrouver ce que vous avez sur le bout de la langue en décrivant ce que vous cherchez.

Gemini Extensions : une intégration plus poussée avec les applications Google

Google étend également l’intégration de Gemini à d’autres applications via les Extensions. Analogue à une API, cette fonctionnalité permet à Gemini d’interagir avec d’autres applications et d’en extraire des données, comme des informations de vol en temps réel ou des données de localisation, pour fournir des réponses plus précises et pertinentes.

Initialement limitées à Gmail, Maps et YouTube, les Extensions prennent désormais en charge Agenda, Tâches, Keep et Utilitaires, mais uniquement en anglais.

« Dans les prochaines semaines, vous pourrez vous connecter à de nouveaux outils dans différentes applications et dans plus de langues, ce qui vous permettra de faire avancer les choses encore plus facilement« , annonce Google. Par exemple, vous pourrez demander à Gemini de retrouver la recette de lasagnes que vous avez reçue dans Gmail et de l’ajouter à votre liste de courses dans Keep.

Pour l’instant, les Extensions ne sont pas compatibles avec Gemini Live. Avec le déploiement multilingue de Gemini Live et l’extension des Extensions à d’autres langues, Google démocratise l’accès à son IA conversationnelle et offre une expérience utilisateur plus riche et plus personnalisée.

Une excellente nouvelle pour les utilisateurs