Galaxy S25 : One UI 7, la nouvelle interface Samsung, se dévoile

Google et Samsung mettent tous deux plus de temps que l’année dernière pour déployer les nouvelles mises à jour de leur système d’exploitation. L’entreprise chinoise Vivo est le seul fabricant Android à avoir publié Android 15 jusqu’à présent, et Google devrait proposer la mise à jour le 15 octobre pour ses smartphones Pixel. Les propriétaires de Samsung devront attendre l’année prochaine pour la mise à jour, selon les annonces faites aujourd’hui.

Samsung a profité de sa conférence annuelle des développeurs (SDC) 2024 pour annoncer l’arrivée de One UI 7, la prochaine version majeure de son interface utilisateur pour ses smartphones Galaxy.

Déploiement officiel prévu pour 2025, après une phase bêta d’ici la fin de l’année, One UI 7 promet une expérience utilisateur encore plus personnalisée et intuitive.

Un lancement lié à la série Galaxy S25

Samsung a confirmé que One UI 7 sera lancée avec la série Galaxy S25, dont la date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée, mais qui devrait arriver en janvier 2025, suivant le calendrier de la série S24.

La sortie de One UI 7 semble toutefois retardée par rapport à la version précédente. La bêta de One UI 6 avait été lancée en août 2023, tandis que la bêta de One UI 7 n’est attendue que pour la fin de l’année 2024.

Personnalisation, liberté et simplicité au cœur de One UI 7

Les rumeurs suggèrent que One UI 7 sera l’une des plus grandes mises à jour de l’histoire, avec des modifications apportées aux éléments de l’interface utilisateur, aux paramètres rapides et aux panneaux de notifications.

Samsung n’a pas encore révélé de détails précis sur les nouveautés de One UI 7, mais a insisté sur la personnalisation, la liberté et la simplicité comme axes majeurs de développement. L’entreprise a également souligné l’importance accordée à l’identité visuelle et à l’émotion dans la conception de l’interface.

Le retard de la sortie de One UI 7 pourrait s’expliquer par une refonte complète de l’interface. Samsung ambitionne de créer une expérience utilisateur unique et riche en émotions, ce qui pourrait nécessiter un développement plus long et plus complexe.

One UI 7 s’annonce comme une mise à jour majeure pour les smartphones Galaxy, avec une interface repensée, plus personnalisable et plus intuitive. Il nous tarde de découvrir toutes les nouveautés et améliorations que Samsung nous réserve.