Gemini Live : Google introduit un chat vocal intuitif sur les Pixel 9

Google a rendu son assistant IA Gemini un peu plus humain aujourd’hui en vous permettant d’interrompre ou de changer de sujet au milieu d’une conversation. Google vient de dévoiler sa dernière série de produits lors de l’événement « Made by Google », avec en vedette les Pixel 9, Pixel Watch 3 et Pixel Buds Pro 2. Mais au-delà des nouveautés matérielles, l’accent a été mis sur l’intelligence artificielle, incarnée par l’assistant Gemini Live, qui est la véritable star du show.

Google Gemini Live est l’assistant IA intégré aux nouveaux smartphones Pixel 9. Conçu pour être plus utile et perspicace, cet assistant tire ses informations du Web, de votre compte Google et de votre appareil. Avec cette mise à jour, Google introduit une panoplie de nouvelles fonctionnalités IA, notamment grâce à la puissance de Gemini Nano, un modèle IA avancé qui fait bien plus que comprendre du texte.

Au lieu des commandes spécifiques communes à Google Assistant ou Alexa, Gemini Live répondra au langage courant et pourra même simuler la spéculation et le brainstorming. L’idée est de rendre les conversations avec l’IA plus naturelles.

Gemini Live, c’est un peu comme être au smartphone avec un assistant personnel très rapide. L’IA peut parler et effectuer des tâches en même temps. Le multitâche est actuellement disponible pour les abonnés Gemini Advanced sur les appareils Android, mais Google a indiqué qu’il serait bientôt étendu à iOS. Les choix personnels s’étendent également à la voix de Gemini, avec 10 nouvelles options vocales de styles différents. Google affirme que le moteur vocal amélioré permet également des interactions plus réalistes et plus expressives sur le plan émotionnel.

Malgré les similitudes, Gemini Live n’est pas simplement la version Google du Mode vocal avancé de ChatGPT d’OpenAI. ChatGPT en mode vocal peut avoir des difficultés avec les conversations de longue durée. Gemini Live est conçu avec une fenêtre contextuelle plus large, ce qui lui permet de mieux se souvenir de ce que vous avez dit un peu plus tôt.

Outre Gemini Live, voici les autres nouveautés Gemini sur les Pixel 9

Voici les principales nouveautés apportées par Gemini sur les Pixel 9 :

Gemini Live : Cette nouvelle fonctionnalité rend les interactions avec l’IA plus naturelles. Vous pouvez changer de sujet ou interrompre la conversation à tout moment, et Gemini s’adaptera sans problème. Au lancement, Gemini Live sera réservé aux abonnés de Gemini Advanced, mais si vous achetez l’un des trois modèles Pro, vous bénéficierez d’un an d’abonnement au plan AI Premium de Google One.

Nouvelle application Météo Pixel : Désormais native aux Pixel, cette application fournit toutes les informations météorologiques essentielles. Gemini Nano peut également offrir un résumé rapide de la journée, parfait pour ceux qui veulent un aperçu global sans se perdre dans les détails.

Magic List: Si vous avez du mal à créer une liste de courses, par exemple pour un dîner de tacos, il vous suffit de dire : « Aide-moi à faire une liste de courses pour un dîner de tacos pour quatre ou huit personnes, avec une option végétarienne. » Gemini se chargera du reste.

Google a également dévoilé une liste plus longue d’extensions Gemini, intégrant l’IA plus profondément dans la suite d’applications et de services de Google . Les prochaines extensions comprendront des intégrations avec Google Keep, Tasks, et des fonctionnalités étendues sur YouTube Music. Ce niveau d’intégration permet à Gemini d’interagir de manière plus transparente avec les applications et le contenu de l’appareil de l’utilisateur, en lui offrant une assistance adaptée au contexte de ses activités.

Application exclusive pour les captures d'écran : Organiser et retrouver vos captures d'écran n'a jamais été aussi simple. Grâce au Tensor G4 et à la multi-modalité de Gemini Nano, l'application comprend le contenu de vos images et vous aide à les retrouver facilement, tout en garantissant la confidentialité de vos données, car tout est traité sur votre appareil.

Suite Call Assist : La qualité des appels est encore améliorée avec Clear Calling, grâce à l’IA embarquée et au Tensor G4. Google introduit aussi Call Notes, une fonctionnalité qui fournit un résumé privé de vos conversations après un appel, directement sur votre appareil pour plus de sécurité. Lorsque cette fonction est activée, votre interlocuteur est informé.

Gemini Assistant : Sur les modèles Pixel 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold, Gemini devient l’assistant par défaut, même si vous pouvez toujours revenir à l’ancienne configuration si vous préférez. Gemini est conçu pour vous aider dans diverses tâches, de la prise de notes à l’organisation d’événements, en passant par l’apprentissage. Il peut puiser des informations dans vos applications Google, par exemple en extrayant des détails de fête depuis Gmail ou en trouvant des fleuristes à proximité via Maps. Vous pouvez interagir directement avec Gemini pour obtenir plus de détails ou accomplir des actions en rapport avec ce que vous visualisez sur votre écran. Par exemple, vous pouvez prendre une photo et demander à Gemini comment sauver une plante malade ou préparer une recette avec les ingrédients dont vous disposez.

Sécurité et confidentialité : Les priorités de Google

Avec l’essor de l’IA, la confidentialité est une préoccupation majeure. Google en est conscient et a mis en place plusieurs mesures pour y répondre. D’abord, Gemini ne peut accéder à vos emails, votre calendrier et autres informations personnelles que si vous lui en donnez explicitement l’autorisation. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez simplement refuser.

De plus, la majorité des fonctionnalités IA fonctionnent directement sur votre appareil. Pour les tâches plus complexes, les données ne sont pas envoyées à des fournisseurs tiers, mais restent dans l’écosystème sécurisé de Google, que l’entreprise qualifie comme l’un des plus sûrs au monde.

Avec la gamme Pixel 9 et son IA avancée, Google marque un tournant dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans notre quotidien. Les nouveautés apportées par Gemini, couplées à des mesures strictes de confidentialité, promettent de rendre l’utilisation des smartphones plus intuitive et sécurisée que jamais.