Apple claque la porte à OpenAI : l’iPhone se passera de ChatGPT ?

Coup de théâtre dans le monde de l’intelligence artificielle : Apple se retire des négociations pour participer au tour de financement d’OpenAI, la société derrière le célèbre chatbot ChatGPT.

Cette décision, annoncée par le Wall Street Journal, intervient alors que OpenAI est en passe de lever 6,5 milliards de dollars, une somme colossale qui valoriserait l’entreprise à plus de 100 milliards de dollars. Microsoft a déjà investi près de 13 milliards de dollars dans OpenAI et envisagerait un investissement supplémentaire d’un milliard de dollars.

La société de capital-risque Thrive Capital dirige le tour de table avec un investissement d’environ 1 milliard de dollars. La société d’investissement Tiger Global Management et la société MGX, soutenue par l’État des Émirats arabes unis, sont également en pourparlers pour participer.

Un revirement de situation inattendu

Ce retrait d’Apple est d’autant plus surprenant que la firme de Cupertino avait initialement accepté de participer à ce tour de table, aux côtés d’autres géants de la tech comme Microsoft et Nvidia. Il semblerait qu’Apple ait changé d’avis à la dernière minute, suscitant de nombreuses interrogations sur les raisons de ce revirement.

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette décision. Certains évoquent des désaccords sur la stratégie d’OpenAI, qui se positionne de plus en plus comme une entreprise à but lucratif, ce qui pourrait entrer en conflit avec les valeurs d’Apple. D’autres suggèrent que les conditions de l’investissement, notamment en termes de valorisation et de gouvernance, n’auraient pas convaincu la firme à la pomme.

Pour autant, ce retrait ne signifie pas qu’Apple abandonne ses ambitions dans le domaine de l’intelligence artificielle. La société a récemment intégré ChatGPT à son assistant virtuel Siri, et prévoit de déployer cette fonctionnalité d’ici la fin de l’année. Cette intégration permettra aux utilisateurs d’Apple de profiter des capacités de ChatGPT via Siri, rendant ainsi les interfaces vocales encore plus intelligentes et intuitives.

Le passage d’OpenAI à une société à but lucratif pourrait-il rendre les investisseurs nerveux ?

OpenAI a récemment annoncé son intention de devenir une société à but lucratif, ce qui pourrait réduire le contrôle de l’organisation à but non lucratif et attirer un plus grand nombre d’investisseurs.

L’organisation à but non lucratif devrait conserver une participation minoritaire dans la nouvelle entité à but lucratif. Le PDG Sam Altman devrait recevoir une participation dans la division à but lucratif, potentiellement évaluée à 150 milliards de dollars à l’issue de la restructuration, alors que la société envisage de lever le plafond sur les rendements des investisseurs.

La proposition de restructuration est encore à l’étude, avec des consultations juridiques et des consultations d’actionnaires, et aucun calendrier précis n’a été fixé pour son achèvement.

Au milieu de ces changements stratégiques, les récents départs de la direction ont ajouté de l’incertitude à l’orientation future d’OpenAI.

La guerre des chatbots IA fait rage

Ce revirement d’Apple intervient dans un contexte de concurrence acharnée entre les géants de la tech pour dominer le marché de l’IA. Google, Microsoft et Nvidia se livrent une bataille sans merci pour innover dans ce domaine, et OpenAI se retrouve au cœur de cette lutte.

La valorisation potentielle d’OpenAI à plus de 100 milliards de dollars témoigne de l’importance stratégique de l’intelligence artificielle pour ces entreprises. Le retrait d’Apple pourrait donc être interprété comme une volonté de se démarquer de cette course effrénée, ou simplement comme un choix stratégique pour se concentrer sur d’autres projets d’IA.

L’avenir de l’IA chez Apple

Quoi qu’il en soit, les plans d’Apple pour intégrer des technologies d’IA telles que ChatGPT dans ses produits montrent que la société reste déterminée à développer ses capacités dans ce domaine.

Le retrait d’Apple du tour de financement d’OpenAI soulève certes des questions, mais cela ne signifie pas un désengagement de l’espace IA. Apple croit toujours en cette technologie et continuera à faire progresser ses produits dans ce sens. L’avenir nous dira quelles surprises la firme de Cupertino nous réserve dans le domaine de l’intelligence artificielle.