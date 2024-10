Samsung Galaxy Z Fold Special Edition : Un design ultra-fin, mais à quel prix ?

Les rumeurs persistantes concernant le smartphone pliable le plus fin de la gamme Galaxy Z Fold semblent se confirmer. Le prétendu Galaxy Z Fold Special Edition est apparu sur le site de Samsung India, bien

il semble s’agir simplement d’un espace réservé pour le Galaxy Z Fold 6 classique dans une couleur noire exclusive « spéciale ».

L’apparition d’un Galaxy Z Fold Special Edition en Inde est un peu étrange, car le smartphone ne devrait être vendu que sur des marchés limités, et l’Inde n’en faisait certainement pas partie, du moins selon les rumeurs. Cependant, le smartphone vient également d’apparaître en Corée du Sud, l’un des marchés où il sera certainement vendu, et est déjà disponible en précommande sur le T Store local.

Il semble que le Galaxy Z Fold le plus fin, alias le smartphone pliable Special Edition de Samsung, sera disponible en précommande du 18 au 24 octobre et sera lancé le 25 octobre. Cela coïnciderait avec le schéma de lancement du vendredi au vendredi, de sorte que nous pourrions voir le Samsung Galaxy Z Fold Special Edition annoncé dans environ deux semaines.

Une annonce du Galaxy Z Fold Special Edition qui coïncide avec les rumeurs

Une date d’annonce du Z Fold Special Edition le 18 octobre coïncide également avec le calendrier de lancement mentionné dans les récentes rumeurs, donc il y a de fortes chances que ces informations soient fondées.

L’édition spéciale du Galaxy Z Fold 6 devrait être dotée d’un écran intérieur plus grand de 8 pouces et d’un écran de couverture de 6,5 pouces à l’extérieur. Il mesurerait 10,6 mm d’épaisseur lorsqu’il est fermé et 4,9 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert.

Ainsi, le Z Fold le plus fin sera en fait légèrement plus épais lorsqu’il est fermé que le Pixel 9 Pro Fold de Google, que Google considère comme le téléphone pliable le plus fin, bien que cela ne soit vrai que sur certains marchés. Sur tous les autres marchés où le Honor Magic V2 est vendu, il surpasse à la fois les pliables de Google et de Samsung en termes d’élégance de conception.

Des compromis pour une finesse accrue ?

Samsung aurait tenté de rivaliser avec des marques comme Honor, OPPO, Vivo, Xiaomi, Huawei ou OnePlus en commençant à développer un smartphone pliable aussi fin que les leurs, mais plus durable. Cette tâche s’est avérée impossible, de sorte que la société aurait mis de côté ses plans de sortie d’un modèle plus fin de la gamme Galaxy Z Fold, mais elle a ensuite reconsidéré sa décision, et le téléphone arrivera bel et bien en octobre.

Cependant, lors de la conception de ce modèle, Samsung a peut-être abandonné certaines des fonctionnalités disponibles dans le Galaxy Z Fold 6 afin de réduire les coûts de production et d’amincir le boîtier, comme le numériseur d’écran et donc la prise en charge du stylet S Pen.

Le mystère reste entier jusqu’au 18 octobre

Ce que Samsung nous réserve d’autre avec le Galaxy Z Fold Special Edition reste un mystère jusqu’au 18 octobre, semble-t-il. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur ce smartphone pliable très attendu !