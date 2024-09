Mira Murati quitte OpenAI : un coup dur pour le géant de l’IA ?

Dans un coup de théâtre qui ébranle davantage l’une des entreprises les plus en vue de l’intelligence artificielle, Mira Murati, directrice de la technologie d’OpenAI, a annoncé sa démission mercredi. Ce départ inattendu s’ajoute à une série de départs de haut niveau au sein de la société, signalant une crise grandissante au sein d’une organisation qui, il y a quelques mois encore, était au sommet de sa gloire.

Murati, qui a rejoint OpenAI en 2018 et est devenue CTO en 2022, a joué un rôle crucial dans le développement des modèles d’IA révolutionnaires de l’entreprise, notamment GPT-3 et ChatGPT. Son départ fait suite à celui d’autres cadres clés, dont le cofondateur John Schulman et l’ancien président Greg Brockman.

Remerciements et inquiétudes autour d’OpenAI

Chez OpenAI, Murati était chargé de superviser la stratégie technique et le développement des produits de l’entreprise, notamment le lancement et l’amélioration de DALL-E, Codex, Sora et de la plateforme ChatGPT, tout en dirigeant les équipes de recherche et de sécurité. Lors de ses apparitions publiques, Murati évoquait souvent les considérations éthiques dans le développement de l’IA.

Dans sa note au personnel, Murati a exprimé sa gratitude pour son passage chez OpenAI, soulignant les réalisations de l’entreprise dans le domaine de l’IA. Elle a écrit : « Nos récentes sorties de la parole à la parole et d’OpenAI o1 marquent le début d’une nouvelle ère dans l’interaction et l’intelligence — des réalisations rendues possibles par votre ingéniosité et votre savoir-faire ».

Murati a déclaré que sa décision de partir était motivée par le désir de « créer le temps et l’espace pour faire ma propre exploration », bien qu’elle n’ait pas précisé ses projets futurs.

Cependant, le moment choisi pour le départ de Murati soulève des questions sur la stabilité interne d’OpenAI et coïncide avec d’importants changements structurels au sein de l’organisation.

Restructuration et conflits internes

Selon un récent rapport de Reuters, OpenAI travaille sur un plan visant à restructurer son activité principale en une société à but lucratif qui ne sera plus contrôlée par son conseil d’administration à but non lucratif. Cette décision, si elle est mise en œuvre, modifierait fondamentalement la structure de gouvernance de l’entreprise et potentiellement sa mission.

La société est aux prises avec des défis de leadership et des incertitudes stratégiques depuis un coup d’État tumultueux au sein du conseil d’administration en novembre 2023, qui a brièvement évincé le PDG Sam Altman. Bien qu’Altman ait été rapidement réintégré, l’incident a révélé de profondes divisions au sein de la direction et de la vision de l’organisation.

Cette entreprise deviendrait plus attractive pour les investisseurs, l’association conservant une participation minoritaire. Cependant, pour ceux qui s’inquiètent de l’approche d’OpenAI en matière de sécurité par rapport aux potentiels profits, cela peut être déstabilisant car l’entreprise recherche des modèles d’IA capables de raisonner. Selon Reuters, des sources anonymes affirment qu’une partie du nouveau plan prévoit l’octroi pour la première fois d’une participation au capital de Sam Altman, qui pourrait atteindre environ 7 %.

La réponse d’Altman

La réponse d’Altman au départ de Murati sur les réseaux sociaux offre un aperçu supplémentaire de la situation. Son tweet, tout en exprimant sa gratitude, fait également allusion à un plan de transition prédéterminé, déclarant : « Nous en dirons plus sur les plans de transition bientôt ». Cela suggère que le départ de Murati était peut-être anticipé et potentiellement intégré à une stratégie de réorganisation plus vaste.

La réponse mesurée d’Altman et la mention d’annonces futures indiquent qu’il gère soigneusement la communication autour de ces changements de leadership.

Un contexte de concurrence accrue

Les difficultés d’OpenAI surviennent à un moment crucial pour l’industrie de l’IA. Des rivaux comme Google, avec ses modèles Gemini récemment publiés, et Meta, avec ses nouveaux modèles Llama 3.2 open source, réduisent rapidement l’écart en matière de capacités d’IA. Des concurrents plus petits et plus agiles, tels que Anthropic et Mistral, font également des progrès significatifs, remettant en question la domination d’OpenAI.

Les troubles internes de l’entreprise s’inscrivent dans un contexte de défis plus larges auxquels est confronté le secteur de l’IA. La surveillance réglementaire s’intensifie à l’échelle mondiale, les législateurs et les décideurs politiques étant aux prises avec les implications éthiques et les risques potentiels des systèmes d’IA avancés. L’instabilité du leadership d’OpenAI pourrait potentiellement entraver sa capacité à naviguer efficacement dans ces eaux réglementaires complexes.

En outre, la société fait face à un procès intenté par Elon Musk, l’un de ses cofondateurs, qui accuse OpenAI d’avoir trahi sa mission originale à but non lucratif. Cette bataille juridique ajoute une autre couche de complexité à la situation déjà turbulente de l’entreprise.

Un avenir incertain

Les répercussions de ce bouleversement s’étendent bien au-delà des salles de réunion d’OpenAI. À une époque où l’IA est la nouvelle électricité, alimentant tout, de la correction automatique de votre smartphone à la détection de maladie rare, la prochaine étape d’OpenAI pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble de l’écosystème technologique. Les concurrents observent avec impatience, se demandant si c’est leur chance de prendre de l’avance dans la course à l’intelligence artificielle générale.

Alors qu’OpenAI navigue dans ces eaux agitées, le monde de la technologie retient collectivement son souffle.