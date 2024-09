Apple Intelligence en bêta public : Siri se réinvente, l’IA s’invite dans vos apps !

L’attente touche à sa fin pour les utilisateurs impatients de découvrir Apple Intelligence. Les bêtas publiques d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 viennent d’être lancées, offrant un premier aperçu concret de cette plateforme d’intelligence artificielle générative dont Apple vante les mérites depuis juin.

Des fonctionnalités phares à découvrir dans Apple Intelligence

Pour l’instant, Apple Intelligence est uniquement disponible en anglais américain et reste inaccessible dans l’Union européenne et en Chine en raison d’obstacles réglementaires. Les utilisateurs américains équipés d’un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ou d’un modèle de la nouvelle gamme iPhone 16 pourront toutefois commencer à explorer ses fonctionnalités. Les iPad et les Mac dotés de puces M1 ou plus récentes peuvent également essayer Apple Intelligence.

iOS 18.1 met en avant plusieurs nouveautés marquantes, notamment les outils d’écriture multiplateformes, la fonction « Clean Up » pour les photos et la refonte la plus importante de Siri depuis son lancement.

L’IA au service de l’écriture et de la communication, Siri fait peau neuve

Les outils d’écriture tirent parti de l’IA générative pour proposer des fonctionnalités de relecture, de résumé et de réécriture de texte dans différents styles (professionnel, concis, amical). L’application Mail bénéficie également de réponses intelligentes, de la hiérarchisation des messages et de résumés.

L’assistant vocal d’Apple, Siri a droit à une refonte majeure, à commencer par sa présentation à l’écran. L’icône colorée en bas de l’écran disparaît au profit de bordures lumineuses qui n’obstruent pas le texte. Siri comprend désormais mieux les hésitations et permet de saisir du texte lorsque la parole n’est pas possible.

Une autre nouveauté importante est la connaissance produit, qui permet aux utilisateurs de demander à Siri comment effectuer diverses tâches sur leur appareil, de l’enregistrement d’écran à la réinitialisation d’un AirTag. D’autres fonctionnalités, comme le contexte conversationnel et applicatif, ainsi que l’intelligence visuelle, sont encore en développement.

Des photos plus propres et intelligentes

Du côté de l’application Photos, l’ajout le plus intéressant est « Clean Up », la réponse d’Apple à la Gomme magique de Google. Cet outil permet de supprimer un objet d’une photo en générant un arrière-plan par-dessus. La recherche dans l’application a également été améliorée pour prendre en charge des requêtes en langage naturel, et les utilisateurs peuvent désormais générer des souvenirs à partir d’une invite textuelle.

Comment accéder à la bêta public ?

Pour activer Apple Intelligence, les utilisateurs doivent se rendre dans Réglages > Apple Intelligence et Siri > Rejoindre la liste d’attente d’Apple Intelligence. Pour participer aux programmes bêta publics, il suffit de visiter beta.apple.com. Rappelez-vous, en Europe nous n’y avons pas accès !

Un avenir prometteur pour Apple Intelligence

D’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence sont prévues pour la fin de l’année. Bien que le déploiement soit progressif, ces premières bêtas publiques marquent une étape importante dans la démocratisation de l’IA générative chez Apple. Les utilisateurs peuvent désormais entrevoir le potentiel de cette technologie pour simplifier et enrichir leur expérience sur les appareils Apple.

Apple prévoit de publier les versions finales d’iOS 18.1, d’iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1 en octobre.