Apple envisage un investissement dans OpenAI : Un tournant stratégique pour l’IA

Apple pourrait faire un mouvement rare en explorant un potentiel investissement dans OpenAI, après avoir annoncé un accord pour intégrer ChatGPT dans ses produits. Cette décision marque un tournant pour Apple, qui a traditionnellement évité d’investir dans des startups, ce qui rend ces discussions d’autant plus intéressantes.

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé ses nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence, basées sur ses propres modèles d’intelligence artificielle. Cependant, la société a également intégré ChatGPT d’OpenAI pour des fonctions plus avancées, ce qui a été perçu comme une victoire majeure pour OpenAI. Cette décision de collaborer avec OpenAI est d’autant plus notable qu’Apple a renoncé à des discussions avec Meta et a seulement évoqué une possible intégration future avec Google Gemini ou Claude d’Anthropic. L’intégration de ChatGPT dans iOS 18 ne devrait pas être disponible dès le lancement initial en septembre 2024, mais il est probable qu’elle soit ajoutée dans une mise à jour logicielle ultérieure au cours de l’année.

Selon le Wall Street Journal, Apple serait en pourparlers pour rejoindre un tour de table d’investissement dans OpenAI, dirigé par Thrive Capital et incluant également Microsoft. Ce tour de financement pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars et valoriserait OpenAI à au moins 100 milliards de dollars.

Bien que le montant exact que pourrait investir Apple ne soit pas précisé, il est clair que la société ne sera pas la seule à participer à ce tour de financement. Microsoft, qui a déjà investi 13 milliards de dollars dans OpenAI au cours des 5 dernières années, est également pressentie pour renforcer son investissement. De plus, Bloomberg rapporte que Nvidia envisagerait aussi de participer à ce tour de table.

Il n’est peut-être pas très surprenant qu’Apple et Nvidia finissent par investir dans OpenAI. Apple devrait intégrer ChatGPT à Siri dans le courant de l’année et aurait envisagé de faire entrer Phil Schiller au conseil d’administration d’OpenAI, avant d’abandonner apparemment ce projet. Nvidia est un fournisseur clé d’OpenAI, qui s’appuie sur les puces de Nvidia pour alimenter ses services d’intelligence artificielle.

Un intérêt croissant pour OpenAI

Microsoft a intégré la technologie GPT d’OpenAI dans une grande partie de ses offres d’intelligence artificielle, comme Windows, Office, Visual Studio, et Bing. L’investissement potentiel d’Apple dans OpenAI pourrait signaler une stratégie analogue, visant à renforcer ses propres capacités en matière d’IA.

L’intérêt d’Apple pour OpenAI souligne l’importance croissante de l’intelligence artificielle générative dans l’industrie technologique. Ce potentiel investissement montre qu’Apple, comme d’autres géants de la tech, reconnaît l’importance stratégique de l’IA et est prête à s’éloigner de ses pratiques habituelles pour rester compétitive dans ce domaine crucial.