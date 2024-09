Siri se prépare à une transformation majeure grâce à l’IA !

La semaine dernière Apple a élargi son groupe de testeurs pour la mise à jour logicielle qui introduira l’intelligence artificielle dans l’assistant virtuel Siri.

Les membres de l’Apple Beta Software Program ont été invités à commencer à tester la nouvelle version axée sur l’intelligence artificielle. Ce programme comprend un groupe de personnes qui se sont inscrites pour aider à tester des versions prépubliées en échange d’un retour d’information.

Une passionnée de technologie, connue sous le nom d’Ana sur X (anciennement Twitter), a fait savoir sur les réseaux sociaux qu’elle avait reçu un e-mail destiné aux développeurs le 18 septembre : « Je viens de recevoir le courriel d’@/Apple – j’espère que de nombreux développeurs rejoindront le programme« . « Il est vraiment nécessaire de rendre l’iPhone plus intelligent. Siri est complètement dépassé et je dirais même périmé par rapport à ce que l’on peut expérimenter ailleurs ».

Siri recevra une mise à jour alimentée par l’IA à la suite des tests d’Apple

Les changements apportés à Siri comprendront un tout nouveau design, une meilleure compréhension du langage et la possibilité de taper sur Siri lorsque cela est possible.

À la fin du mois de mai, l’entreprise a fait part de son projet de refonte de l’assistant virtuel Siri grâce à la technologie de l’IA.

« Doté d’une connaissance de votre contexte personnel, de la capacité d’agir dans et entre les applications, et d’une connaissance des caractéristiques et des réglages de vos appareils, Siri sera en mesure de vous aider comme jamais auparavant », écrit le fabricant de l’iPhone sur sa page Apple Intelligence.

Le premier lot d’intégrations d’IA sera disponible en anglais américain avant que l’entreprise n’étende l’offre à l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni en décembre. D’autres langues et pays seront pris en charge dans le courant de l’année prochaine.

Bien que la première version soit livrée avec la dernière mise à jour d’iOS 18.1, l’ensemble des fonctionnalités d’IA ne sera pas disponible avant une autre mise à jour logicielle. La date de cette dernière n’est pas encore connue.