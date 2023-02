ChatGPT : qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser ?

L’intelligence artificielle a parcouru un long chemin ces dernières années. De la photographie numérique aux voitures à conduite autonome, nous avons vu cette technologie ouvrir de nouvelles possibilités et bouleverser des secteurs entiers.

Aujourd’hui, nous sommes apparemment à l’aube d’une nouvelle révolution avec ChatGPT, qui a la capacité de générer des textes d’apparence humaine avec une grammaire presque parfaite. Et comme son nom l’indique, il peut même engager une conversation dans les deux sens.

Dans cet article, nous allons voir de plus près ChatGPT, son fonctionnement et les domaines dans lesquels il pourrait être intégré à l’avenir.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un modèle linguistique qui génère du texte lorsque vous lui fournissez une invite ou une question. Il excelle dans le traitement du langage naturel (NLP), ce qui signifie qu’il peut tenir une conversation ou un dialogue naturel comme le ferait un humain. ChatGPT a été créé par OpenAI, une startup basée à San Francisco qui a attiré des fonds de géants de la technologie comme Microsoft.

Vous avez probablement déjà interagi avec des dizaines de chatbots, mais la plupart d’entre eux sont loin de fonctionner aussi bien que ChatGPT. Un chatbot traditionnel du service clientèle, par exemple, ne peut répondre qu’avec les informations qu’il a apprises. Saisissez une information qu’il ne connaît pas et il répondra probablement par quelque chose du type « Désolé, je ne comprends pas ». La même frustrante situation se présente même avec des assistants virtuels plus sophistiqués comme Siri et Google Assistant, bien que moins souvent.

D’un autre côté, ChatGPT s’avoue rarement vaincu — il peut gérer des questions ouvertes et ne répond pas par des réponses génériques. Et comme nous le verrons dans la suite de cet article, il peut également résumer de longs documents, écrire des programmes informatiques simples et simplifier des concepts difficiles à comprendre. Tout cela découle de la capacité de ChatGPT à prédire les mots et à former des phrases.

Comment fonctionne ChatGPT ?

Depuis 2015, OpenAI a développé de nombreuses générations de modèles de prédiction du langage, la plus récente étant appelée GPT-3. ChatGPT est basé sur une version améliorée de GPT-3 et est également appelé GPT-3.5.

Le terme GPT est l’abréviation de Generative Pretrained Transformer. Bien sûr, cela ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens en dehors de l’industrie de l’IA, alors allons encore plus loin.

Comme tout projet d’apprentissage automatique, la construction d’un modèle de langage commence par la collecte de données. Selon un rapport publié par l’université de Stanford, OpenAI a rassemblé 570 Go de texte provenant de diverses sources. Il s’agissait d’articles d’actualité, de livres et même de sites Internet comme Reddit et Wikipédia. Cela a permis d’obtenir un ensemble de données diverses et variées, nécessaires à l’entraînement du modèle d’apprentissage automatique.

Dans la phase de formation, l’équipe d’OpenAI a utilisé un modèle d’apprentissage profond connu sous le nom d’architecture de transformation. En termes simples, le modèle a examiné l’ensemble de données et a formé des relations entre les mots et les phrases. Pour ce faire, il a calculé la probabilité qu’un mot apparaisse à côté d’un autre, puis a utilisé cette connaissance pour prédire le prochain mot significatif dans ses propres phrases. Le modèle peut générer des phrases et des paragraphes entiers en utilisant uniquement cette stratégie de prédiction.

Mais, les chercheurs d’OpenAI ont réalisé que l’apprentissage automatique ne suffisait pas pour que ChatGPT ressemble à un humain. Pour y remédier, l’entreprise a engagé quelques dizaines d’humains pour effectuer deux types de formation : l’apprentissage supervisé et l’apprentissage par renforcement grâce au feedback humain (RLHF).

Dans le cadre de l’apprentissage supervisé, les employés d’OpenAI jouaient les deux côtés de la conversation : ils rédigeaient une invite et fournissaient également une réponse idéale du point de vue du chatbot. Grâce à des milliers d’exemples de ce type, le modèle appris a pu être affiné pour le dialogue.

Ensuite, lors de la phase d’apprentissage par renforcement, les formateurs ont recueilli un certain nombre de réponses générées par le chatbot et les ont évaluées en fonction de leur qualité. Finalement, le modèle a pu prédire quels mots et quelles réponses plaisaient le plus à un humain.

Que pouvez-vous faire avec ChatGPT ?

Voici quelques exemples d’invites que vous pouvez saisir dans ChatGPT.

Rédiger un e-mail à une personne importante

Vous êtes pressé et devez écrire un e-mail formel à vos collègues ou à votre patron ? ChatGPT peut vous y aider. Avec une seule ligne d’invite, il génère un e-mail complet qui est presque prêt à être envoyé. De plus, si vous ne l’aimez pas, vous pouvez taper un autre message demandant des changements spécifiques.

Expliquer un événement historique

Si vous souhaitez obtenir un résumé rapide d’un événement particulier de l’histoire, ChatGPT peut vous le fournir avec l’invite appropriée. Cependant, gardez à l’esprit qu’OpenAI ne vous permet pas d’utiliser l’outil pour générer des pensées politiques, donc vous n’obtiendrez pas toujours une réponse, surtout sur des sujets controversés.

Écrire une nouvelle ou une poésie dans un style particulier

Vous pouvez demander à ChatGPT d’écrire une poésie comme Charles Baudelaire sur le sujet de votre choix. Ou un discours dans le style particulier d’une personnalité publique. Les possibilités sont infinies.

Écrire du code pour automatiser des tâches numériques de routine

J’ai demandé à ChatGPT d’écrire un script Python qui récupère les séries TV du jour. Je lui ai ensuite demandé de m’aider à exécuter et automatiser le code afin que je puisse trouver une nouvelle séries TV sur mon bureau chaque matin. ChatGPT a répondu à mes attentes sur les deux fronts. J’ai simplement suivi les instructions et exécuté le code — il a parfaitement fonctionné ! J’ai dû installer une bibliothèque Python, mais ChatGPT m’a fourni des instructions pour cela aussi.

Il est important de souligner que vous ne pouvez pas attendre la perfection. ChatGPT peut fournir un code d’apparence authentique, mais il ne compile pas toujours. Malgré tout, il s’agit d’une preuve de concept très intéressante.

Pourquoi ChatGPT est-il si important ?

Quiconque a utilisé le chatbot conviendra probablement qu’il s’agit d’un exploit technique impressionnant. Mais pourquoi exactement ChatGPT inquiète-t-il les géants de la technologie comme Google ?

Lorsque vous tapez une question dans un moteur de recherche comme Google, que voyez-vous ? Une liste de résultats classés par ordre de pertinence. En revanche, si vous tapez la même chose dans ChatGPT, vous obtenez une réponse de type humain, avec la possibilité de poser des questions complémentaires. Pour la plupart des gens, cette touche personnelle peut faire en sorte que ChatGPT ressemble davantage à une application d’assistant personnel qu’à un outil en ligne.

Dans le même temps, ChatGPT présente de nombreuses limitations qui le rendent inadapté pour remplacer Google. Par exemple, il ne suit pas l’actualité et ne peut donc pas être utilisé pour connaître la météo de demain ou l’événement sportif d’hier. Ses données d’entraînement datent maintenant de deux ans. Toutefois, cela pourrait changer à l’avenir, car OpenAI permet au modèle de naviguer sur l’Internet et d’apprendre de ses interactions avec les humains.

De plus, OpenAI a utilisé tellement de données brutes pour former GPT-3 qu’il peut même gérer des tâches pour lesquelles il n’a pas été explicitement formé. Par exemple, vous pouvez demander à ChatGPT de traduire un texte d’une langue à une autre et il le fera avec une précision déconcertante. Vous pouvez également lui demander de rédiger un essai, un discours ou un poème avec des instructions très spécialisées. Et même s’il se trompe souvent sur de simples problèmes mathématiques, les capacités du modèle restent impressionnantes si l’on considère qu’il a été conçu uniquement pour le langage.

Pour l’instant, ChatGPT n’est pas prêt à devenir votre source d’information numéro un. Comme il s’agit d’un modèle prédictif, il propose souvent des phrases qui semblent plausibles mais qui ne sont pas ancrées dans la réalité. Si vous ne connaissez pas vous-même le sujet, il se peut que vous n’ayez pas l’expertise nécessaire pour séparer la réalité de la fiction. Mais avec plus de connaissances grâce à une formation continue ? Beaucoup craignent que les modèles linguistiques ne rendent certains services en ligne obsolètes. De ce point de vue, il est facile de comprendre pourquoi des entreprises comme Google ont accéléré leurs propres efforts en matière d’IA.

Comment utiliser ChatGPT ?

OpenAI a publié ChatGPT gratuitement dans sa phase de test, mais prévoit de le monétiser à terme. À cette fin, vous pouvez remarquer un abonnement optionnel ChatGPT Plus par mois après vous être connecté. Selon OpenAI, cette version offre des réponses plus rapides et moins de risques de ralentissement. Mais pour l’instant, tout le monde peut utiliser la version de base gratuitement. Voici comment commencer :

Visitez le site Web de ChatGPT

Cliquez ou tapez sur S’inscrire et saisissez votre adresse électronique. Vous pouvez également vous connecter en utilisant votre compte Google ou Microsoft

Saisissez votre nom et votre prénom, puis vérifiez votre numéro de téléphone. Vous pouvez choisir de recevoir le code de vérification par WhatsApp

Acceptez les termes et conditions lorsqu’ils vous sont présentés

Une fois inscrit, tapez simplement vos invites dans la zone de texte en bas et appuyez sur la touche Entrée pour envoyer. Vous devriez voir ChatGPT commencer à répondre presque immédiatement

Alors, êtes-vous impressionné ?