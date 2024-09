Android 15 : enfin une date de sortie officielle pour la nouvelle version tant attendue !

Android 15, bien qu’il ne semble pas apporter de changements révolutionnaires à première vue, introduit des fonctionnalités très attendues comme l’archivage d’applications et l’espace privé. Alors que les versions bêta et développeur laissaient présager un lancement en septembre, la mise à jour a été repoussée. Mais bonne nouvelle, nous connaissons enfin la date exacte de sortie d’Android 15 !

Selon Android Headlines, la version stable finale d’Android 15 pourrait arriver le 15 octobre. Google publie généralement ses mises à jour majeures le lundi, ce qui aurait dû être le 14 octobre. Cependant, comme il s’agit d’un jour férié aux États-Unis, la mise à jour pourrait être décalée au 15 octobre.

Le jour de la sortie, seuls les téléphones Google Pixel, à partir du Pixel 6, pourront installer et utiliser Android 15. Les autres fabricants devraient annoncer leurs propres surcouches basées sur Android 15 dans les jours à venir. Je suis impatient de découvrir Nothing OS 3.0 et One UI 7.0 dès leur sortie.

Un délai inhabituel, mais justifié ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Google a publié Android 15 en version AOSP en septembre, ce qui représente la plus longue attente pour les utilisateurs de Pixel après une sortie AOSP. Les raisons de ce retard ne sont pas connues, mais l’expert Android Mishaal Rahman suggère que Google souhaite s’assurer que la version soit plus stable dès sa sortie, ce qui est compréhensible étant donné les bugs présents dans les précédentes versions d’Android.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Pixel

Quoi qu’il en soit, cette date de sortie d’Android 15 est une excellente nouvelle pour les propriétaires de Pixel. On peut espérer que les autres fabricants déploieront rapidement leurs versions d’Android 15.

Et vous, que pensez-vous d’Android 15 ?