Android 15 prépare l’archivage d’applications : économie d’espace simplifiée

Le stockage est un problème majeur pour les utilisateurs de smartphones de longue date qui ne renouvellent pas leur appareil tous les ans ou tous les deux ans. Ce problème n’a fait qu’empirer avec l’abandon par les constructeurs de slots d’extension de stockage et l’augmentation constante de la résolution des photos et des vidéos.

Mais, il semble que Google travaille sur une solution : Android 15, la prochaine version d’Android, pourrait permettre l’archivage des applications au niveau du système.

Comme le rapporte l’expert Android Mishaal Rahman, la liste des fonctionnalités d’Android 15 pourrait inclure l’archivage d’applications dans les paramètres d’Android, ce qui vous permettrait d’archiver les applications que vous n’utilisez pas souvent.

Cela vous permettra d’économiser de l’espace et de ne pas avoir à tout réinstaller, car vos données resteront intactes. Vous pouvez appuyer sur l’icône de l’application pour la désarchiver et recommencer à l’utiliser comme si vous ne l’aviez jamais quittée. Si cela vous semble familier, c’est parce qu’iOS dispose déjà d’une fonctionnalité similaire, appelée Offload, qui fonctionne de la même manière.

Qu’est-ce que l’archivage d’applications ?

L’archivage d’applications consiste à supprimer une partie de l’APK de base de l’application tout en conservant les données de l’application. Cette fonctionnalité tire parti de la nature compartimentée du format Android App Bundle. Comme l’explique Mishaal, « lorsque les développeurs génèrent un ensemble d’applications Android à soumettre à Google Play, les outils de développement de Google produisent un fichier d’installation APK supplémentaire appelé “APK archivé” ».

Cet APK supplémentaire est également installé sur votre appareil avec le reste de l’application. Lorsque l’application est archivée, elle ne laisse que le fichier APK archivé sur votre appareil. Ce fichier est assez petit puisqu’il ne contient que l’icône de l’application et le code permettant de réinstaller l’application à partir du Play Store.

Comment l’archivage d’applications pourrait-il fonctionner sur Android 15 ?

Cette fonctionnalité n’est pas tout à fait nouvelle. Google a introduit l’archivage d’applications sur le Play Store en 2020. Vous pouviez activer la fonction Archiver automatiquement les applications dans les paramètres généraux du Play Store. Cependant, cela n’a pas bien fonctionné, car la plupart des applications inutilisées ne sont pas archivées comme vous l’auriez souhaité. De plus, il n’y avait pas d’option dédiée pour archiver manuellement les applications que vous n’utilisez pas.

Cela pourrait changer dans Android 15, car l’option d’archivage des applications sera disponible sur l’écran App info dans le système Android. Il vous suffit d’appuyer longuement sur une application et d’aller dans App info > Archive. Cette action peut prendre une seconde, car Android désinstalle l’APK de base.

Pour restaurer l’application, il vous suffit d’appuyer sur l’icône de l’application pour la réinstaller. Les données de votre application resteront intactes tout au long de ce processus. Mishaal présente ce processus dans la vidéo suivante.

En plus de vous permettre d’archiver l’application vous-même, Android pourrait introduire une option permettant de le faire automatiquement. Il vous suffit d’activer l’option Gérer l’application si elle est inutilisée. Cette option archivera l’application si elle n’a pas été utilisée depuis un certain temps. Les boutiques d’applications tierces et OEM peuvent également en profiter en prenant en charge le format Android App Bundle.

Alors que nous attendons avec impatience le déploiement officiel d’Android 15, cette fonction d’archivage d’applications se profile comme un changement de paradigme dans la gestion des applications mobiles, promettant une expérience utilisateur plus flexible et efficiente.