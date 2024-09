Chrome : Google teste la synchronisation intelligente des onglets entre appareils

Google ne cesse d’innover pour rendre Chrome toujours plus pratique. La firme de Mountain View expérimente actuellement une nouvelle fonctionnalité qui suggérerait des pages en fonction des onglets ouverts sur vos autres appareils.

Chrome permet déjà de reprendre là où vous vous étiez arrêté sur un autre appareil grâce à la synchronisation des onglets, mais cette nouvelle fonctionnalité irait encore plus loin en proposant proactivement ces onglets sur la page « Nouvel onglet » de Chrome.

Google n’a pas encore précisé comment cette fonctionnalité se présenterait concrètement, mais on peut imaginer que ces suggestions d’onglets apparaîtraient directement sur la page « Nouvel onglet », aux côtés des raccourcis vers vos sites les plus visités. Une intégration qui semble logique et pratique pour retrouver rapidement les pages consultées sur d’autres appareils.

Les groupes d’onglets désormais synchronisés automatiquement

En parallèle, Google apporte une amélioration à la gestion des groupes d’onglets sur différentes plateformes. Jusqu’à présent, il était possible d’enregistrer et de synchroniser manuellement les groupes d’onglets pour les rendre accessibles sur d’autres ordinateurs. Désormais, Chrome le fera automatiquement, sur bureau, Android et iOS, simplifiant ainsi l’organisation de votre navigation.

Google n’oublie pas les utilisateurs professionnels de Chrome avec quelques mises à jour dédiées. Les utilisateurs de Workspace pourront désormais voir un aperçu de leur agenda Google directement sur la page « Nouvel onglet ». Ils pourront également accéder à des raccourcis de sites personnalisés par les administrateurs Workspace, directement depuis la barre de recherche.

Ces fonctionnalités sont en cours de déploiement et seront disponibles pour « tous les utilisateurs gérés, même s’ils n’utilisent pas Workspace ».

Renforcement de la sécurité et séparation des données personnelles et professionnelles

D’autres fonctionnalités spécifiques aux administrateurs sont également en préparation, notamment des améliorations en matière de sécurité et une séparation plus claire des données professionnelles et personnelles grâce à des profils distincts.

Google continue donc d’enrichir Chrome avec de nouvelles fonctionnalités toujours plus pratiques et intelligentes, pour une expérience de navigation toujours plus fluide et personnalisée, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel.