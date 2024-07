Accueil » Android 15 et One UI 7 : Samsung annonce un lancement reporté

Android 15 et One UI 7 : Samsung annonce un lancement reporté

En ce début de semaine, nous devons faire face à des retards concernant les logiciels mobiles. D’abord, les utilisateurs d’Apple devront patienter un peu plus longtemps pour découvrir Apple Intelligence avec iOS 18 cet automne. De plus, il semble que la sortie de la version bêta d’Android 15 de Samsung, alias One UI 7, pourrait également être retardée.

Apple avait initialement prévu de lancer iOS 18 avec des fonctionnalités révolutionnaires d’Apple Intelligence cet automne. Cependant, des complications techniques ont entraîné un report de cette mise à jour tant attendue. Apple Intelligence promet d’introduire des améliorations significatives en matière d’apprentissage automatique et d’IA pour les utilisateurs d’iPhone, mais les détails exacts sur le retard restent flous.

Selon SamMobile, Samsung avait prévu de publier One UI 7 cette semaine. Cependant, cette sortie a été légèrement retardée en raison de la sortie publique de One UI 6.1.1 pour la série Galaxy S24.

One UI 6.1.1 a été initialement déployé avec les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 plus tôt ce mois-ci. Cette mise à jour se concentre principalement sur l’introduction de nouvelles fonctionnalités d’IA pour les smartphones pliables de Samsung, tout en incluant quelques fonctionnalités mineures qui améliorent la productivité et l’expérience de consommation multimédia sur les appareils Galaxy.

Les attentes autour de One UI 7

Bien qu’il n’y ait pas encore de date précise pour le lancement de la version bêta de One UI 7, cette mise à jour s’annonce prometteuse. Une refonte significative de l’interface utilisateur de l’appareil photo est attendue. Les principaux contrôles, tels que les modes de caméra, les commandes rapides et les raccourcis de zoom, pourraient être déplacés en bas de l’écran pour un accès plus facile. D’autres modes de prise de vue pourraient être placés dans une barre horizontale ou un nouveau menu contextuel.

En outre, Samsung prévoit d’introduire une fonctionnalité en forme de pilule pour les applications système sur l’écran d’accueil, analogue à la Dynamic Island d’Apple. Cependant, au lieu de placer cette fonctionnalité au centre supérieur de l’écran, elle pourrait être située sur le côté gauche de la zone de notification du téléphone.

One UI 7 devrait également intégrer des éléments de design plus arrondis, des animations plus fluides et un panneau de notification à deux pages. Cela signifie qu’il y aura des menus déroulants séparés pour les notifications et les paramètres rapides, avec les notifications à gauche et les paramètres rapides à droite.

Android 15 : une sortie imminente

One UI 7 fonctionnera comme un compagnon de la prochaine version d’Android 15. La sortie d’Android 15 devrait conclure sa phase de test bêta bientôt et devenir disponible pour les appareils Android peu de temps après. Cette mise à jour, testée depuis plusieurs mois, inclut de nouvelles fonctionnalités telles qu’une meilleure expérience PDF, la connectivité satellite, des modifications générales de design, et bien plus encore.

Bien que ces retards puissent être décevants pour les utilisateurs impatients d’explorer de nouvelles fonctionnalités, ils sont souvent nécessaires pour garantir une expérience utilisateur optimale et exempte de bugs. Les mises à jour à venir, tant pour iOS 18 que pour Android 15 et One UI 7, promettent des améliorations significatives qui valent bien cette attente.